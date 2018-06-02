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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler: Biz bu çapsızlarla yarışmıyoruz

    Hürriyet Haber
    02.06.2018 - 19:47 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Aksaray'da gerçekleştirdiği mitingde Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

    "Bugün başı açık, başı örtülü yargıda, emniyette, devletin bütün kademelerinde çalışıyor mu, çalışıyor. Evet Sayın İnce, özgürlük bu. Lafla olmuyor, icraatla oluyor."

    "(Muharrem İnce) İmam hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da diyor ki 'İmam hatipli gençler, üniversiteye gitme şansınız az.' Bunu da söylüyor. Sana ne. Ondan sonra da öbür türlü konuşuyor. Elhamdülillah bu ülke bir imam hatip mezunu cumhurbaşkanını da başbakanı da gördü. Bunun kararını millet veriyor millet." 

     "Kendi partisinde dahi başarı sağlayamayan birinin ülke yönetimine talip olması komiktir, hatta trajikomiktir. Biz elbette karşımızdaki bu çapsızlarla yarışmıyoruz, AK Parti olarak kendi kendimizle, kendi projelerimizle yarışıyoruz." 

    "Allah aşkına bu ülkeye cumhurbaşkanı olanın bir tecrübesi, bir deneyimi gerekmez mi? Bu (Muharrem İnce) çırak bile değil. Çırağa dükkan teslim edilir mi?" 

    Ayrıntılar geliyor...

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    Etiketler: Aksaray , gündem
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