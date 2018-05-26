Startı Erzurum'dan verdi... Erdoğan'dan flaş döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Dedik mitingimize nereden başlayalım, bundan önce olduğu gibi Erzurum'dan başlatalım. Buradan kardeşlerime sevgilerimi, sayglarımı yolluyorum. Dadaşlar sizin Allah'ınıza kurban. Tanklarla, tüfeklerle milletimin üzerine gelene 15 Temmuz'da milletimiz gereğini yaptı. Şimdi, 24 Haziran'a güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Güçlü Meclis için hazır mıyız? Cumhur İttifakı, AK Parti ve şahsımı desteklemeye hazır mıyız?

AVRUPA'YA SERT SÖZLER

Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın. Erzurum, bizim Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır.

'TERÖRİSTLER ERZURUM'A MUSALLAT OLMAK İSTEDİ AMA TUTUNAMADILAR'

İl kongremize geldiğimizde, Erzurum'un bizim için ne anlama geldiğini anlatmıştım. Erzurum kurucu şehir olması nedeniyle, birçok saldırıya ve işgale maruz kalmıştır. Budan 180 ve 190 yıl önce işgal, 1 asır önce de Sarıkamış'ın acısıyla kavrulmuştu. Ama Erzurum her zaman ayağa kalkmayı başarmıştır. Kazım Karabekir Paşa'nın sağladığı sukunet burada hala sürüyor. Bir ara teröristler Erzurum'a musallat olmak istedi, ama tutunamadılar. Dadaş'ın olduğu yerde hiç terörist olabilir mi? 24 Haziran öncesi buna çok dikkat edelim. Dadaşlar, 24 Haziran'da 6'da 6 yapmaya hazır mıyız? Gece gündüz, durmak yok, yola devam. Kardeşlerim, askerimiz,jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucumuz ile teröristlere dağları, ovaları dar ediyoruz. Cudi'de, Gabar'da Bestler-Dereler'de biz varız. İnlerine girdik, inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475 oldu. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen 414 oldu. Bunu biden siz istiyorsunuz, şehidimizin kanı yerde kalmasın diyorsunuz."

Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek için büyük bir kalabalık toplandı.

GÜVENLİK KORUCU ÜCRETLERİNE ZAM

Ben size diğer adaylar gibi gelip huzurunuzda palavra mı atayıp atmam. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Biz yapılanı her zaman yapıyoruz, yapmaya devam ederiz. Son dönemde terör örgütünün güvenlik korucularımızı hedef alması boşuna değil. Güvenlik korucularımız terörle mücadele daha etkin görevler üstleniyor. Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularımızın bir kısmını uzman erbaş olarak da değerlendiriyoruz. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık daha iyileştirme yapıyoruz. Bu sabah evden çıkarken torunuma dedim ki: Eymen RABİA'yı göster dedim. Bak evde Eymen hazır. Sizde hazır mısınız? Tüm Batı duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

'O BİSİKLETE BİNMEYE DEVAM ETSİN'

Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal istanbul'u yaptırmayacağım diyor. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu? Muasır medeniyetler üzerine çıkmak olur mu? Onlar isteseler de istemeseler de biz eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette adımları attık mı? Ulaşımda, enerjide adımları attık mı? Dış politikada güçlü iradeyi ortaya koyduk mu?

RUSYA'DAN ALINAN DOĞALGAZDA İNDİRİM

Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. Bu talep karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonunda Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. 2 yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.

'BU İŞ USTALIK İŞİDİR'

Bu iş ustalık işidir. Biz çıraklığı belediye başkanlığında yaşadık, kalfalığı başbakanlıkta yaşadık, ondan sonra ustalık dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı sürecinde de bunu yaşadık, devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki usta yola devam ediyor. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefinin ışığı İnşallah Erzurum'dan yükselecek. Biz ışığı yükseltmeye çalıştıkça birileri de söndürmeye çalışıyor. Bizi bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız.

'SEÇİM KAZANACAKLARINI SANIYOR'

Ana muhalefetin adayı çıkmış yerli otomobilden Kanal İstanbul'a kadar ne kadar proje varsa hepsini iptal edeceğim diyor. Dikkat ediniz Türkiye için hiçbir şey vaad etmedikleri gibi yapılacak işleri engelleyerek seçim kazanacaklarını sanıyor. 2023'e kadar Türkiye'yi iki kat daha büyütmeyi hedefliyoruz. Almanya'da otomobil fabrikasına olan hayranlığını dile getirip yerli otomobile karşı çıkıyor. Bu ne gaflet! 28 milyar dolar biz otomotiv ihracatından elde ediyoruz. Bu ne cehalet. Tesisleri gez! Gör bakalım Türkiye neler yapıyor. Yerli marka otomobilimizin önümüzdeki yıl prototip hazır olacak. Elektrikli ve sürücüsüz otomobili hedefleyen bir projeyi ilkel bulanın bilhassa kendisi ilkeldir. Bunlar cami bulsa cami fabrika bulsa fabrika yıkar. Enkaz vaat edenlere cevabımızı yatırımlarımızla vermeye devam edeceğiz.

'DOLARINIZI AVRONUZU TÜRK LİRASINA ÇEVİRİN'

Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, Euro'su olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek. Sizlere farklı bir şekilde seslenmek istiyorum. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için yola devam diyor muyuz? 2023 hedefleri için vakit birlik vakti diyor muyuz? 2053 ve 2071 için vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

'BU OYUNLARI BOZMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ'

Parti için verdikleri mücadeleyi Türkiye'nin geleceği için vermiyorlar. Siyaset mühendisliği hesaplarına öyle dalmışlar ki pusulayı iyice şaşırdılar. Bir bakıyorsunuz 15 milletvekilini paketleyip başka partiye postalıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapan kim? Şayet Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak olan da millet. Bu oyunları daima milletimizle bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. 24 Haziran'da da aynısı olacak. Erzurum, 24 Haziran'da yapmak değil yıkmak için gelenlere cevabını veriyor muyuz? Ayak oyunlarıyla ülkeyi teslim almaya çalışanlara günlerini gösteriyor muyuz? Aslı dururken karikatürünü öne sürenlere dersini veriyor muyuz?

'ÇOK KISA SÜREDE KUR BALONU SÜRECEK'

7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Biz George'un Soros'un değil, Allah'ın kuluyuz. Biz içimizdeki alçakları temizleyip daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile terör zincirini paramparça ettik, etmeye de devam edeceğiz. Baktılar Türkiye'yi dize getiremiyorlar bu kez ekonomik savaş ilan ettiler. Yatırımcıları korkutmak için olmadık oyunlara başvuruyorlar. 36 milyar dolarla bu işe girdik ama şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Nereden nereye geldik. Bu yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist alacağız. Türkiye'nin varlıkları borçlarının çok çok üstünde. Açıkladığımız her müjdenin kaynağı hazır. Dövizdeki oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. ey finans sektörü, yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Yerli ve milli olmak demek paramıza sahip çıkmak demektir. Milletinden ricam paranıza sahip çıkın. Paralarını dolara Euro'ya yatırmayın. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.







