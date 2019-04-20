Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.
Erdoğan basına kapalı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıyla ilgili AK Parti'den fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı basına kapalı görüşmelerin ardından akşam saatlerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan çıkış yaptı.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığından ayrılmadan önce burada kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına gitti.
Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirirken bazılarının da sorunlarını dinleyerek not aldı. Çocuğunun eğitimiyle ilgili sorun yaşadığını ifade eden bir vatandaşın talebinin karşılanması için de talimat veren Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.
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