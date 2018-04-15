Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı'na Beykoz talimatı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı'na Beykoz talimatı

    Hürriyet Haber
    15.04.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:

    Beykoz'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'un imarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlere tapular dağıttık. Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz değil mi? Mahkemenin aleyhte karar verdiğini bizim düzeltmemiz mümkün mü? Belediyeden yazı gelmez, yargıdan gelir. Vermeyin müteahhitlere, İBB Başkanı'na talimatı veriyorum. Kiptaş eliyle bunu yapalım. Bir kısım müteahhitlere verince her türlü numarayı yaparlar. Bu dağıtılan tapularla ilgili talimatı veriyorum, belediye, İBB, Kiptaş eliyle bunu yapacağız" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle;

    Sizlere tapular dağıttık. Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz değil mi? Mahkemenin aleyhte karar verdiğini bizim düzeltmemiz mümkün mü? Belediyeden yazı gelmez, yargıdan gelir. Vermeyin müteahhitlere, İBB Başkanı'na talimatı veriyorum. Kiptaş eliyle bunu yapalım. Bir kısım müteahhitlere verince her türlü numarayı yaparlar. Bu dağıtılan tapularla ilgili talimatı veriyorum. Belediye, İBB, Kiptaş eliyle bunu yapacağız. Çünkü bir kısım müteahhitlere bunu verdiğiniz zaman her türlü numarayı yaparlar.

    Dağıtılan tapularla ilgili olarak sizler rahatlıkla ilçe, Büyükşehir, Kiptaş üçlüsü olarak bu işi yaptıracağız. Kimsenin dolduruşuna gelmeyin. Hele hele Bay Kemal’in oyununa hiç gelmeyin. O çünkü bu işlerden anlamaz.

     FETÖ’nün inlerine girdik mi? Dünyanın değişik yerlerine kaçtılar. 80 FETÖ’cüyü dışardan getirdik. FETÖ seni de getireceğiz. Er veya geç getireceğiz. George seni bir yere kadar saklar. Bir yerden sonra “bıktım ulan senden der” o da seni bırakır. Ve ondan sonra geleceksin. Çünkü sen bu milleti böldün parçaladın. Bu kadar şehidimizin kanını biz yerde bırakmayacağız. 

    Erdoğan: Ön çalışmalar sürüyor, yakında ihaleye çıkıyoruzErdoğan: 'Ön çalışmalar sürüyor, yakında ihaleye çıkıyoruz'

    Etiketler: Beykoz , Tapu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri