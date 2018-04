Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı'na Beykoz talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle;

Sizlere tapular dağıttık. Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz değil mi? Mahkemenin aleyhte karar verdiğini bizim düzeltmemiz mümkün mü? Belediyeden yazı gelmez, yargıdan gelir. Vermeyin müteahhitlere, İBB Başkanı'na talimatı veriyorum. Kiptaş eliyle bunu yapalım. Bir kısım müteahhitlere verince her türlü numarayı yaparlar. Bu dağıtılan tapularla ilgili talimatı veriyorum. Belediye, İBB, Kiptaş eliyle bunu yapacağız. Çünkü bir kısım müteahhitlere bunu verdiğiniz zaman her türlü numarayı yaparlar.

Dağıtılan tapularla ilgili olarak sizler rahatlıkla ilçe, Büyükşehir, Kiptaş üçlüsü olarak bu işi yaptıracağız. Kimsenin dolduruşuna gelmeyin. Hele hele Bay Kemal’in oyununa hiç gelmeyin. O çünkü bu işlerden anlamaz.

FETÖ’nün inlerine girdik mi? Dünyanın değişik yerlerine kaçtılar. 80 FETÖ’cüyü dışardan getirdik. FETÖ seni de getireceğiz. Er veya geç getireceğiz. George seni bir yere kadar saklar. Bir yerden sonra “bıktım ulan senden der” o da seni bırakır. Ve ondan sonra geleceksin. Çünkü sen bu milleti böldün parçaladın. Bu kadar şehidimizin kanını biz yerde bırakmayacağız.