Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuşuyor. Erdoğan "Bu sabah Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize şifa diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri’ne milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabbimden şifalar diliyorum.
Ve şehitlerimizin ailelerine TSK'ya milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazında bulunuyorum.
Bu vesileyle gecikmeden dolayı da hakkınızı helal ediniz.
Bizim medeniyetimizle kültürümüzle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir. Alkol ve uyuşturucunun yaygınlaşmasından şikayet ediyorsak çalışma yöntemlerimizi gözden geçirmeliyiz.
Haramı helali bilen toplumda uyuşturucu alkol hırsızlık diye bir sorun olmamalıdır. Bu tür sıkıntılar varsa bağımlılıktan öte başka sıkıntılarımız var demektir.
Bağımlılığın bir arada olması düşündürücüdür. Hayatını idame ettirmekte zaten zorluk çeken toplumlarda bu tür alışkanlıkların yaygınlaşmasının masum olmadığına inanıyorum.
Tütün alışkanlığının uluslararası şirketler tarafından özendirildiği ortadadır. Gelişmiş ülkelerdeki uyuşturucu ve alkol bağımlılığın sebebi elbette farklıdır.
AYRINTILAR GELİYOR...
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