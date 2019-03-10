Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli mesajlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli mesajlar
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli mesajlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
10.03.2019 - 18:04, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli mesajlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Alanı’nda düzenlenen İskenderun mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak ,"Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz." dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Son 17 yılda milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu önledi. Kurgulanan hiçbir tezgah bu ülkede tutmadı.

Kutuplaştırma siyasetine izin vermedik. Cunta zihniyetine izin vermedik.

Mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklardan tek tek soruyor. Artık Türkiye’de kimsenin işlediği suç yanına kar kalmıyor.

Pensilvanya’daki şarlatanın kuklalarına rağmen bu ülkede adaleti mutlaka tecelli ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hatayda önemli mesajlar

"TERÖR KORİDORU OLUŞTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz.

Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz.

Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz..

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hatayda önemli mesajlar

"31 MART BEKA SEÇİMİDİR"

31 Mart'tan alnımızın akı ile çıkmamız şart. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Hatay'ın tüm ilçelerinde tarih yazmamız gerekiyor.

31 Mart sadece bir belediye seçimi değil bir beka seçimidir.

.



Ayrıntılar geliyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de önemli mesajlar

Bursa'da skandal! 700 yıllık ağaçları bakın neden yakıp, kestiler...

Denizli'de şoke eden olay! Otomobilini trenin önünde bırakıp kaçtı...

İzmir'de akılalmaz olay! 'Bu vapur İstanbul'a gidecek'