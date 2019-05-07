Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.05.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaparken YSK'nın İstanbul kararı ile ilgili de ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TBMM çalışmalarımıza yeniden ağırlık vermeye başlıyoruz. Dün ilk iftarını yaptığımız ramazanı şerifinizi tebrik ediyorum. Ülkemiz, İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sulh dini olan İslamın, her türlü zulmü kati olarak yasakladığı, iyiliği, güzelliği ihsanı yardımlaşmayı teşvik ettiği ramazan ayını hakkıyla değerlendirebilirsek ne mutlu bizlere. Yaşadığımız şehirde, tek bir mağdur, tek bir mazlum varsa ve bizim bundan haberimiz yoksa daha da kötüsü imkanımız olduğu halde kendisine el uzatmamışsak ramazanımız heba olmuş demektir.

Yakın arkadaşlarımızdan başlayarak, küskün, dargın olduğumuz, kin ve nefret izlerini yüreğimizden silip atamadığımız tek bir kişi varsa ramazanı gerçek anlamda idrak edemedik demektir. Bu mübarek günlerde Müslüman kanı döken İsrail gibi, Esed rejimi gibi, Sisi gibi, terör örgütleri katil yapılara elimizle yapabileceklerimizi yapamıyorsak ramazanımız boşa geçiyor demektir.

‘GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Rabbim, Türkiye ortak paydası altında 82 milyon olarak kucaklaşmayı nasip etsin. Rabbimiz bize defalarca zorluklarla beraber kolaylıkların da olduğunu müjdeliyor. En büyük gücümüzün, dualarımız, ibadetlerimiz olduğunu aklımızdan çıkarmadan bu mübarek günleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Rabbimizin vaadine sonsuz teslimiyetle, karşımızdaki zorlukların içindeki veya sonundaki kolaylıklara güvenerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Son nefesimize kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu dava yolunda, bizimle birlikte olan her bir kardeşime tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum.

‘TEKER TEKER TESPİT EDECEK VE GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ’

Türkiye, önemli bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin sonuçlarının bir kez daha ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Resmi seçim kampanyamız boyunca 59 il, ayrıca 4 ilçe mitingi yaptık. İstanbul’un 28 ve Ankara’nın da 11 ilçesinde her biri diğerinden coşkulu mitingler gerçekleştirdik. Emeğimizin karşılığını da hamdolsun aldık.  Seçim sonuçlarını önceki hafta Kızılcahamam’da enine boyuna değerlendirdik. AK Parti olarak bu seçimlerde 15 büyükşehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediyesi yönetme hakkı elde ettik.

Milletimiz bize 1389 belediyenin 758’inin sorumluluğunu vermiştir. Büyükşehir, il, ilçe ve belde olarak kaybettiğimiz belediyelerin her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışma yapıyoruz. Bu başarısızlığa yol açan sebepleri teker teker tespit edecek ve gereğini yerine getireceğiz. Bu işler aceleye gelmez. Tespiti ne kadar sağlıklı yaparsak, çözümü de o derece güçlü olarak hayata geçirebiliriz.

‘SEÇİM BİTTİ AMA TARTIŞMALARI HENÜZ BİTMEDİ’

Tabi  seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. Yapılan itirazlar sebebiyle 3 ilçemizdeki belediye başkanlığı seçimlerinin 2 Haziran’da yenilenmesiyle ilgili karar daha önce verilmişti. Bu seçimlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olmuştur. Bu seçimi 25-28 bin arasında bir farkla AK Parti’nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye olan teslimimiz sebebiyle bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık. İlerleyen saatlerde ve günlerde arkadaşlarımızın yaptığı sandık sonuç tutanaklarıyla, ilçe birleştirme tutanaklarıyla, geçersiz oylarla ilgili itirazlar netleştikçe, karşımıza bambaşka bir manzara çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan YSKnın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama

‘15 BİN SEÇMENİN İRADESİ ALANEN GASP EDİLMİŞTİR’

Gördük ki AK Parti’ye 15 bin seçmenin iradesi alanen gasp edilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu bellidir. Hatalar, yanlışlar diğer partilerde aynı oranlarda yapılmamış sadece AK Parti’nin oylarında belirli farklılık ortaya çıkmıştır.

‘BİR İRADE GASPINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ’

İlçe ve il seçim kurullarındaki itirazlarımızın ardından konuyu YSK’ya taşıdık. Sunduğumuz belgeler gayet sağlamdır. Yaptığımız her itirazın gerisinde inkarı mümkün olmayan somut deliller vardır. Aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Fakat gözümüzün önünde duran hukuksuzluğu, daha vahimi bir irade gaspını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar yaşanan sürecin sebebi budur.

Değerli arkadaşlar, biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar. Açık konuşmak gerekirse, sadece iptal oylarının sayımıyla ve birleştirme tutanaklarının düzeltilmesiyle böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkması dahi içimize kurt düşürmeye yetmiştir.

‘İBB SEÇİMLERİNDE TAM KANUNSUZLUK, USULSÜZLÜK OLDUĞUNA SAMİMİ OLARAK İNANIYORUZ’

İstanbul’daki yaklaşık 62 bin sandık görevlisinden neredeyse 20 bine yakınının seçim kanunundaki açık emre rağmen, kamu görevlisi değil de banka çalışanlarından seçilmiş olması şüphelerimizi daha da artırdı. Bir takım kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. İBB seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük olduğuna samimi olarak inanıyoruz.

Tek tek kusurlar mazur görülebilir ama sandık kurulu üyelerinin, başkanlarının neredeyse 3’te 2’sinin kanuna aykırı atanmasını, iptal edilen oyların AK Parti’ye ait çıkmasını kimse masum bir hata veya yanlış olarak izah edemez. Hukuk mücadelemizi dün akşama kadar sürdürdük. Yoksa AK Parti’nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek gibi bir derdi asla yoktur, olamaz.

‘BİZ SADECE GASP EDİLEN HAKLARIMIZI DÜZELTMENİN PEŞİNDEYİZ’

Biz sadece gasp edilen haklarımızın ve yapılan açık usulsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz.

Şayet durum tam tersi olsaydı, AK Parti seçimi kazanmış gözüküp de fark yarı yarıya azalsaydı, aynı usulsüzlükler tespit edilseydi inanın bana ensemizde her gün boza pişiriyor olurdu. Bize etmedikleri bırakmayacak olanların, şimdi hukuki haklarımızı kullandığımız için aynılarını yaptığı iki yüzlülüğü milletimizin takdirine bırakıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan YSKnın İstanbul kararı ile ilgili ilk açıklama

‘İSTANBUL HALKININ EN İSABETLİ KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUM’

YSK hem bizim hem diğer partilerin temsilcilerini dinlemiş, verilen belgeleri incelemiş ve kararını ortaya koymuştur. İBB seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilenecektir. Kararın ülkemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kararı siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içerisinde çözme iradesini güçlendirecek en doğru adım olarak görüyoruz. 23 Haziran’a kadar olan sürede çok daha fazla çalışarak İstanbul’daki tüm hemşerilerimizin gönlüne girerek seçimleri kazanmaya çalışacağız. İstanbul halkının en isabetli kararı vereceğine inanıyorum.

Altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye bir demokrasi ve hukuk devletidir. Şayet, YSK tam tersi bir yönde karar vermiş olsaydı, daha önce defalarca ilan ettiğimiz gibi biz yine buna uyacaktık. Biz sadece milli iradeye saygının gereğini yerine getirdik. Türkiye’de demokrasiyi gerçek anlamda ayağa kaldıran parti biziz. Diğerlerinin de aynı şekilde davranmasının gereğini anlatıyoruz.

‘KARANLIK ODAKLARA BEKLEDİKLERİ FIRSATI ASLA VERMEYECEĞİZ’

İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye geçmişte sözüm ona elitlerin yol açtığı tahribatlar yüzünden ağır bedeller ödemiş bir ülkedir. Ülkemizin yeniden siyaset ve toplum mühendislerinin operasyon alanı haline gelmesine izin vermeyeceğiz. Bu amaçla perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendine yer açmaya çalışanların da hepsini biliyoruz.

Milletimizin hiçbir meselesinin çözümü konusunda hazırlıkları, çalışmaları, böyle bir niyetleri olmayanların oyununu da bozacağız.  Oturdukları yerden sadece bize hata yaptırarak ülkenin yönetimine el koymaya hesaplayan karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz.

’YANLIŞ YAPIYORSUNUZ, ÖNCE HERKES HADDİNİ BİLECEK’

Bazı iş adamı grupları, dün açıklanan bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel, bundan sonra da tabi ki bizden bu tavırlarınızla, ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler burada seçim hukukunu işletildiği bir yerde, böyle bir açıklamayı yaparsanız işte bunlar normalleşmeyi getirmez. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz, önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak. Ekonomiyle mi uğraşıyorsun? İş adamı mısın? Sen işini yap. Sana düşeni sandığında git kullan. Ama kalkıp da seçim yargısını vermiş olduğu karara, müdahale mahiyetinde açıklamalar yaparsanız bu sizin de nerede olduğunuzu, nereye oturduğunuzu gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Müsaade edin de bizim size bakışımız ona göre değişecektir. Biz bu ülkede siyaset yapıyoruz.

‘EKONOMİDE YAŞANAN DALGALANMALAR…’

Önce teşkilatıma sesleniyorum. Bir defa sandıklar noktasında çok çok kararlı ve bu işi en ideal şekilde kontrol etmemizin gereğini tekrar burada hatırlatmak istiyorum. İşi asla hafife almamak gerekiyor. Burada buna benzer bazı yanlışların olduğu da ortada. Şimdi arkadaşlarımız süratle yoğun bir çalışmaya başladılar. Konuyu meclis gündemine de getirecekler.

‘TAM BİR EKONOMİK SABOTAJ HALİDİR’

Ekonomide yaşanan dalgalanmaların sebebini doğru okumazsak yanlış sonuçlara varmamız kaçınılmaz olur. Bu dayatmaya karşı biz milletimizle birlikte biz istiklalimize sahip çıktıkça, ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor. Ekonomide 15 Temmuz darbe girişimine kadar iyi giden göstergelerin birden bire allak bullak olmasını, tek başına ülkemizin dinamikleriyle açıklayabilmek mümkün değildir. bugün önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj halidir. Peki ne yapacağız?

‘TERÖRİSTLERE NE YAPTIYSAK ONU YAPACAĞIZ’

Bir dönem şehirlerimizi kana ve ateşe bulayan teröristlere ne yaptıysak bundan sonra da onu yapacağız. Sınırlarımıza dayanan teröristlere ne yaptıysak onu yapacağız. Kumpaslara karşı ne yaptıysak onu yapacağız. Yani önce bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Bunu başardıktan sonra çok çalışacağız. Meclisimiz çok çalışacak. Reformlarımızın yasal altyapısını hazırlayacağız. Her konuda sorunları çözerek ülkemizi adım adım hedefine, hedeflerine yaklaştıracağız. İş adamlarımız çok çalışacak. Üretimlerini, ihracatlarını, istihdamlarını artırarak ülkemizi büyütecekler. İşçilerimiz çok çalışacak. En verimli, en mükemmel üretim için ter dökecekler. Esnafımız, sanatkarımız çok çalışacak.

‘İNŞALLAH BU DALGANIN ÜZERİNDEN DE HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ’

Felaket tellalları istedikleri kadar tamtamlarını çalsınlar. Tüm göstergeler ekonomide doğru ümit verici bir kıpırdanmanın yaşandığını ortaya koyuyor. Kur, faiz, enflasyon şer üçgenine ülkemizi hapsedip ekonomik olarak çökertme gayretlerinden elbette vazgeçilmeyecektir. Bizi taciz etmekten geri durmayacaklardır. Ama biz yönümüzü geleceğe çevirir ve elimizdeki imkanları aktif olarak üretime, yatırıma, istihdama yönelik kullanırsak bu çabalar sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

Çözümü dışarıda değil kendi içimizde yüreğimizde arayacağız. Milletimiz bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, hiç yanıltmadı. Biz Türkiye’nin büyüklüğüne, Türk milletinin gücüne inanıyoruz. İnşallah bu dalganın üzerinden de hep birlikte geleceğiz.

‘GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ…’

AK Parti olarak milletimizin en büyük umudu olduğumuzu aklımızdan çıkartmayacağız. Sadece bize oy verenler değil, tercihlerini başka adaylardan yana kullananların da umutları AK Parti’dir. Bize düşen milletimizin gönlündeki bu sevgiyle aramıza giren engelleri kaldırmaktır. Gönüllere girmekten, mütevazı olmaktan, kibirden uzak durmaktan, kul hakkından, yetim hakkından söz ediyoruz. Söylediğimiz her şeye samimiyetle inanıyor, onun için de ısrarla tekrar ediyoruz.

Buna rağmen hala millete tepeden bakan, kibrinden yanına yaklaşılmayan varsa, başını ellerinin arasına alsın ve derin derin muhasebe yapsın. Eğer bu arkadaşlarımız kendi muhasebelerini kendileri yapmazlarsa, biz onlar için gereğini yapmak zorunda kalacağız. Bu davaya, en küçük bir katkı veren herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.

‘AK PARTİ ÖYLE BÜYÜK BİR ÇATIDIR Kİ HERKESE YAPACAK BİR İŞ VARDIR’

AK Parti öyle büyük bir çatıdır ki herkese yapacak bir iş vardır. Ama aynı zamanda hiç kimsenin bu kutlu çatıya zarar verme, kendi çıkarlarını davanın önüne koyma hakkı da yoktur.

Ramazan ayını manevi iklimine uygun şekilde değerlendirip, ilk fırsatta seçimlerde bize en yüksek desteği veren il ve ilçelerimize teşekkür ziyaretlerime başlayacağım. Milletimizle yüz yüze görüşeceğiz. Böylece gerek ülke meseleleriyle, gerekse teşkilatlarımızla ilgili değerlendirmeleri vatandaşlarımızdan bizzat dinleme imkanı bulacağız. En büyük hakem olarak gördüğümüz milletimizin kararı yolumuzu aydınlatacaktır.

‘ŞIRNAK’TA BİR ŞEHİDİMİZ VAR…’

Bugün Şırnak’ta bir şehidimiz var. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam edecektir. Ve şu anda bu mücadeleyi sürdürürken, mücadelenin içinde olan kardeşlerimin rabbim yar ve yardımcıları olsun.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

AK Parti’den İstanbul açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız

İşte YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesinin gerekçesi

İstanbul seçimleriyle ilgili önemli gelişme! 40 şüpheli ifade verdi...

YSK: Seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunulacak