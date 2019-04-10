Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



Bugün burada bu gazi mekanda bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Memnunum, memnun olduğum kadar da mahzunum. Milletimizin huzurunun teminatı olan emniyet teşkilatımızın 174’üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bugüne kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş olan tüm emniyet mensuplarımızı saygıyla yadediyorum. Hizmet binalarının özel harekatçılarımıza hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Buradaki hizmet binaları 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar tarafından bombalanarak tahrip edilmiş, bir kısmı yıkılmıştı. Ele geçirilen uçaklarımızdan atılan bombalarla havacılık biriminde 7 arkadaşımız, nizamiye önünde de 44 arkadaşımız şehit olmuştu. Her insan ayrı bir dünyadır. Fakat az önce saygıdeğer hocamızın okumuş olduğu ayetlerde, rabbimizin bize malum bir müjdesi var. rabbimiz “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz” buyuruyor.

Şimdi bizim 51 şehidimiz de burada. Ama bizim yüzlerce, binlerce geçmişten bugüne şehitlerimiz var. onlar bizi şu anda da izliyorlar, bizi görüyorlar. Onlar sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşu. Temennim odur ki rabbim bizleri de sevgililer sevgilisi peygamberimizin sancağı altında kendilerine komşu eylesin.



Mesela PKK’nın çukur eylemleri sırasında Diyarbakır Sur’da gazi olan Halit Gülfer bunlardan birisidir. Malulen emekli olmayı reddedip ülkesi ve milleti için mücadeleye devam eden hain kardeşimiz, FETÖ’cülerin buraya yaptıkları saldırıda şehit olmuştur; manidar. Yine doğum gününde burada şehit düşen Hakan Yorulmaz kardeşimiz var. Aynı şekilde yine burada şehit olan, her biri gururumuz kadın polislerimiz var.

Darbe girişiminin yaşandığı her yerde farklı kahramanlık hikayelerinin yaşandığını biliyoruz. Polis teşkilatımız, özellikle de özel harekatçılarımız milletimizle omuz omuza FETÖ’cüler tarafından işgal edilen yerleri kurtararak darbenin bastırılmasında çok önemli görevler ifa ettiler.





İkiz evlatları burada şehit olan Ali Oruç kardeşimiz okuduğu kendine ait bir şiirle hepimizi ağlatmıştı. Bu şiirin bir bölümünü paylaşarak tekrar yad etmek istiyorum.

“15 Temmuz gecesi bir darbe oldu

O hain kahpe pilot sizi de vurdu,

yaktığı Ankara'yı da vatanı da vurdu

Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim



Acı haberi verdi emniyet

Ahmet ile Mehmet şehit oldu diye evimizde yaşandı koptu kıyamet

Ahmedim Mehmedim canlarım benim



Adana Ankara gölbaşı yolu

Kursa gelip giderdiniz uzun yolu

Sonunda oldu size şehit yolu

Ahmedim Mehmedim canlarım benim





Şehitlerimiz biri Ahmet’ti biri Mehmet

Her ikinize de mevlam eylesin rahmet

İnşallah mekanınız olmuştur cennet

Ahmedim Mehmedim canlarım benim





Kapalı kaldı o güzel evleriniz

Yollara bakıyor genç eşleriniz

Cennettir inşallah o mekanınız

Ahmedim Mehmedim canlarım benim





Anneniz ağlıyor kuzularımız diyor

Babanız ağlıyor yavrularım diye

Doymadılar ki her ikinize

Ahmedim Mehmedim canlarım benim”



İşte bu şekilde kalbimizi dağlayan hainlere karşı mücadele yürüttük. Babaların, annelerin, eşlerin, arkadaşların ahlarını yerde bırakmadık. Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226’sı hükümlü 10 bin 333’ü tutuklu olmak üzere, 30 559 FETÖ’cü bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülerden 4 bin 446’sı da maalesef emniyet teşkilatımızın içinden çıkan hainlerdir.



FETÖ’nün en çok önem verdiği yerler emniyet, ordu, yargı ve milli eğitimdi. FETÖ’yü Kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Bazıları gelip ağlıyorlar vesaire falan kusura bakmayın. Bu iş için hukuk içerisinde yargımız gereğini yapıyor. Ama şunu bir ilke olarak söylüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz.

Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız. Devletimizi bu melanetten tamamen kurtarana kadar bize durmak dinlenmek haramdır. Şehitlerimize ve canı pahasına istiklaline, istikbaline şahsımıza sahip çıkan milletimize polislerimize ancak bu şekilde layık olabileceğimize inanıyorum.

Biz tarih boyunca hep güçlü devletlere sahip olmuş bir milletiz. Bazıları tarihimizi ısrarla 1919’dan veya 1923’ten başlatmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyamızdaki son devletimizdir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye ve 15 Temmuz başta olmak üzere neredeyse her günümüz vatanımızı savunmakla geçmiştir.



Bölgemizde son dönemde yaşanan hadiseler bize, milletin birliği ile devletin gücünün ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmıştır. Devleti dağılan milletlerin ne tür felaketlere maruz kalacağını görmek için çevremize şöyle bir bakmamız bile yeterlidir. Güvenliğin kalmadığı yerlerde, terör örgütlerin veya onlarla birlikte gelen dış güçlerin yaptığı zulümler adeta birbiriyle yarışıyor.

Devletimize, onu ayakta tutan adalet ekonomi gibi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmak zorundayız. Ezanımıza, bayrağımıza, sınırlarımıza, ekonomimize yapılan saldırıların amacı istikbalimizi üzerine bina ettiğimiz işte bu temelleri sarsmak ve mümkünse yıkmaktır.

Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler, çıkarmadık fitne bırakmadılar. İşi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen Allah’a hamd olsun sonuç alamadılar.

Terör koridoruyla bizi dize getireceğini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz. Türkiye’yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin fakrlı olduğunu anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korumayı bilelim.



Emniyet teşkilatımız, milletimizin güvenliği ve huzuru konusunda yapacağı çalışmalarla bu süreçte bize en büyük desteği veren kurumlarımızın başında geliyor. Önümüzdeki dönemde tüm birimleriyle polislerimizden çok büyük bir gayret bekliyoruz. İnsanlarımız, evlerinde, sokakta, iş yerlerinde canlarını ve mallarını ne kadar güvende hissederse, siyasi ekonomik ve askeri mücadelemizi o denli güçlü şekilde sürdürebiliriz.

Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Haydutlara, hırsızlara, katillere, uyuşturucu tüccarlarına, ahlaksızlara karşı korumak için gece gündüz yürüttüğünüz mücadelede sizlere başarılar diliyorum.

Gerçekten o geceden sonra bu yıkılan tahrip edilen binaların yerine; şu gayet güzel eserleri süratle inşa eden Rönesans Holding’e, Erman Ilıcak beye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. TOKİ’ye gayretleri için teşekkür ediyorum. Mimarından mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum.

Emniyet Teşkilatımızın 174’üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Kalın sağlıcakla…

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