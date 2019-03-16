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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.03.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa mitinginde konuştu. Erdoğan, "Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

"Gaziosmanpaşa’nın tüm mahallerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. En son 22 Haziran’da buraya gelmiştim. Dünyanın en büyük 10 mega projesinden 6’sına ülkemizin imza atması şüphesiz bazılarını kıskandıracak. Yine böyle büyük bir coşku vardı. İslam düşmanlarına Müslüman karşıtlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bizim mazlumlara sahip çıkmamız. Şüphesiz birilerinin huzurunu bozacak. Türkiye’nin yükselmesi kuşkusuz haçlı artıklarının uykusunu kaçıracak.

Bize saldıran Haçlı bozuntularına sesleniyorum. Bizi hedef alan katillere ve katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum  Başaramayacaksınız. Bizi susturamayacaksınız. Siz istemesiniz de biz zalime zalim katile katil teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Zulümlerinizi yüzünüze çarpmaktan çekinmeyeceğiz. 

Bu milleti hakir görenler güçlenen bir Türkiye’yi elbette kabullenemeyecek biz asla geri adım atmayacağız. Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız, Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz.

Bugün Türkiye tüm dünyada umudun adıdır. Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki teröristlerin gözü dönmüş katillerin ülkemizi hedef almasının sebebi budur. Türkiye her alanda başını dik tutmak mecburiyetindedir.

Bu adam terörün 'İslam ülkelerinden kaynaklandığını' söyleyecek kadar seviyesiz zelil bir adam. Bu ifadenin aynısını Avusturyalı senatör de söylüyor. Ya sen kimden yanasın domuzdan yana mısın bu milletten yana mısın hale bak! Ben buradan CHP’li kardeşlerime sesleniyorum dikkat edin; bu adam bir projedir ve bu adam nerede ne söyleyeceğinin farkında değil. Zira bu HDP ile beraber değil mi İYİ Parti ile istikametini kaybetmiş Saadet ile beraber değil mi? Bunların millilik diye vatanseverlik diye bir derdi yok.

Bu adam (Sezai Temelli) Kürt değildir onu da söyleyeyim size bu adam ipsiz sapsız birisidir. Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde öyle bir bölge var defol git oraya ama bu ülkeyi bölmeye hiç kimsenin hakkı yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Netanyahuya: Oğlunun kulağını çek


"YENİDEN HAÇLI - HİLAL MÜCADELESİNİ İSTEMİYORUZ"

49 kardeşimizi şehit eden kalleş diyor ki Anadolu yakasında kalabilirsiniz ama Avrupa Yakası’na geçemezsiniz kimsin ulan sen! O şimdi kendi kafasına göre hesap yapıyor 49 Müslüman’ı öldürdüm. Biz bu dünyada yeniden bir haçlı hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur.

"NETANYAHU OĞLUNUN KULAĞINI ÇEK"

Tüm dünyanın gözbebeği olan İstanbul’a Konstantinapol ifadesini kullanan Netanyahu oğlunun kulağını çek eğer bu noktada biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İstanbul’dur. Minareleri yıkacakmış bak şimdi sana Gaziosmanpaşa’dan sesleniyorum; minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker hiçbir şey bizi sindiremez. Biz oyuz ki imanı ile övündüğümüz ecdadımız hiçbir zaman diz çökmemiş. İmanın geçilmez kalesi Çanakkale’ye kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan bizim inanç birliğimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Netanyahuya: Oğlunun kulağını çek

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