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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.06.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'G20' mesajı! 7 dilde paylaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'G20' mesajı! 7 dilde paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 2019 Osaka Zirvesi'nin küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olduğunu belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen ve bugün sona eren G20 Liderler Zirvesi ve bu zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olduğunu belirten Erdoğan, "Terörle mücadeleden küresel ekonomiye, inovasyondan, dijitalleşmeden sağlık ve çevreye kadar birçok meselede Türkiye'nin yaptıklarını ve bakış açılarını, gerek çoklu gerekse ikili temaslarımızda aktarma fırsatı bulduk." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"ABD Başkanı @realDonaldTrump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri ve üst seviyeye getirmek için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldık. Fransa Cumhurbaşkanı @EmmanuelMacron ile Türkiye-Fransa ilişkilerine dair birçok konuyu masaya yatırdık, ülkelerimiz arasındaki meselelerin çözümüne ve ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik ortak bir bakış açısına sahip olduğumuzu teyit ettik. Almanya Şansölyesi Merkel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede Türk-Alman ilişkilerinin geldiği seviyenin nasıl daha ileriye taşınabileceği konusunda önemli istişarelerde bulunduk. Birleşik Krallık Başbakanı May ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri, ikili ticari ve siyasi ilişkilerimizi ele aldık; çözüm odaklı bir anlayışta mutabık kaldığımızı müşahede ettik."

"ZİRVENİN TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabulünde de Türkiye-İspanya ilişkilerinin ilerlemesi ve istenen seviyeye gelmesi için karşılıklı çabaların ele alındığını aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdiklerini dostane ilişkilerin, ticari ortaklıkların bu görüşme ile daha da gelişeceğine gönülden inançlarını dile getirdiklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Endonezya Devlet Başkanı @jokowi ile de ülkelerimiz arasındaki kuvvetli bağlara vurgu yaparak, ilişkilerimizi güçlendirme isteğimizin ve Endonezya halkının her zaman yanında olduğumuzun altını çizdik. Küresel gündemin öne çıkan konularını ele aldığımız G-20 Zirvesi'nin ülkelerimiz için faydalı geçtiğine inanıyor, zirvenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başbakan @AbeShinzo şahsında, zirveyi başarıyla gerçekleştiren Japonya'yı tebrik ediyorum."

G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Hintçe de paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca liderlerle görüşmelerinden fotoğraflara yer verdi.

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