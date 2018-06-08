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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL ve bedelli açıklaması

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 01:23 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal D Haber spikeri Buket Aydın’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Seçim Özel’in konuğu oldu. Demirören Medya Grup Başkanı, CNN Türk- Kanal D İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara’da tarihi 2. Meclis binasında Kanal D - CNN Türk ortak canlı yayınında soruları cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası OHAL’in kaldırılacağı sinyalini vererek “İnşallah seçim sonrası OHAL’i biz masaya bir yatırıp, gözden geçirip onu kaldırma gibi durum söz konusu olabilir. Kabineyi kurduktan sonra kabineyle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz, bu işler sürüncemede kalmaz. Adımı atıp, yola devam edeceğiz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

    OHAL’İ KALDIRABİLİRİZ

    Adalet Bakanlığının çalışması var yıl sonuna kadar davaların büyük bir kısmını bitirmek. Amerika kalkıp da şunu yapmıyor. FETÖ terör örgütünün başını bize teslim etmiyor. 15 Temmuzla ilgili düşüncelerimizi ciddi manada etkiliyor. CHP’nin seçim beyannamesinde FETÖ ile ilgili herhangi bir şey yok. Terörü de es geçmişler. Beraber geziyor da onun için. İnşallah seçim sonrası OHAL’i biz masaya bir yatırıp, gözden geçirip onu kaldırma gibi durum söz konusu olabilir. Şimdi inşallah kabineyi kurduktan sonra kabineyle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz, bu işler sürüncemede kalmaz. Adımı atıp, yola devam edeceğiz.

    BEDELLİDE HASSAS OLMALIYIZ

    Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran’dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız.

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    Etiketler: son dakika , haberler
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