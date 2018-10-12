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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 19:33, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nde açıklama yapıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'nin akşam yemeğinde konuşma yapıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalar; 

Mevlana hazretleri hukuku adalet denizinde bir katre olarak görür. "Hakimler tanrının ölçüsü gibi hareket etmelidir" der. Adalet demek her şeyin yerli yerinde olması demektir. Günümüzde de bir ülkenin gelişmişliğinin ve ya geri kalmışlığının en iyi ölçüsü hukuk sisteminin iyi çalışıp çalışmadığıdır. İlk insandan bu yana kadar madem hukuk önemli neden bunca zulüm, haksızlık, gözyaşı var. Batının çöpe attığı yiyecekler Afrika'daki tüm insanları doyurabilir.

Üzüntüyle belirtmek durumundayım ki ne bu kurumlar ne de belgeler ön görüldüğü şekilde çalışmıyor. Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor. BM'deki özellikle de güvenlik konseyinde reforma ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. Dünyanın kaderinin bir ülkeye bağlı olması en büyük adaletsizliktir. Buranın tamamen reforme edilmesi gereğine inanıyoruz.

33 milyar dolar Suriye'den gelen mülteciler için sadece harcama yaptık. Suriye'de huzuru tesis ettiğimiz her yerde güvenlik ve adalet sistemini işler hale getiriyoruz. Buna karşılık bölgede hale Türkiye'nin insani duruşunun karşısına terör örgütü ile iş birliği yapan ülkeler çıkıyor. Buna rağmen lafa geldiğinde ağızlarından demokrasiyi, insan haklarını düşürmeyenler bu örgütleri destekliyor.

 

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