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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyice için başsağlığı mesajı

    ANKARA (AA)
    28.05.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, sanat tarihi alanında Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden Prof. Dr. Semavi Eyice'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini ifade etti. 

    Eyice'nin 96 yıllık ömründe, Bizans ve Osmanlı sanat tarihi başta olmak üzere, Türkiye'nin kadim mirasının anlaşılmasına ışık tutacak pek çok araştırmaya, çeviriye, makaleye ve kitaba imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 

    "Şüphesiz hocalar, vefat etseler dahi yazdıkları eserleriyle ve yetiştirdikleri öğrencileriyle gönüllerde daima yaşarlar. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamız da birbirinden kıymetli eserleri, Türk kültür ve bilim hayatında ufkumuzu açmaya ve yeni kuşaklara yol göstermeye devam edecektir. Kıymetli Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum."

    Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi , gündem
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