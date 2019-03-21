Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Sizleri yürekten selamlıyorum Eskişehir. Bugün Balkanlardan Türkistan'a kadar muazzam bir coğrafyanın karşıladığı Nevruz bayramı, tüm Anadolu'nun nevruz Bayramını hep birlikte tebrik ediyoruz.

Burası milli mücadele ruhunun İstiklal Savaşı ile şahlandığı topraklardır. İlk yerli otomobil devrim bu topraklarda yapıldı. Ne yazıktır ki yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi.

Demiryolları inşaatlarının biz hükümete gelene kadar adeta dondurulmuş olmasının sebebi milletimize bu konforlu ulaşımın çok görülmesi nedeniyledir. Rahmetli menderes GAP için ABD’ye kredi almaya gittiğinde biz Fırat ve Dicle üzerinde baraj yapılmasını istemiyoruz açıklamasıyla karşılaştı. Bu ülke Keban Barajı yapılırken ne dediler biliyor musunuz o CHP zihniyeti kurbağalara göl mü yapacaksınız? Bu kadar vizyonsuz yöneticilere sahipler. Kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu milletin yakasından düşmemiştir.

"MOTORLARINI TEİ'DE YAPACAĞIZ"

İnşallah TEİ’de uçak ve helikopterlerimizin, otomobillerimizin motorlarını yapacağız. Ya yalan ya iftirayla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu millet bir daha o darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa şimdi seçimleri bekliyorlar. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak.

17 yıldır ne yaptınız diyor. Bu adam herhalde bakar kör. Şimdi ben Türkiye’yi değil sadece Eskişehir’i konuşacağım. Son 17 yılda Eskişehir’e toplam 22 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eskişehir’e üçüncü devlet üniversitesini Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni kurduk.

Bay Kemal bunları senin belediyen değil. Biz yaptık, bir alt geçidin var mı? Bunları yapan biziz. Eskişehir’i hızlı trenle bir merkez haline getirdik. İnşallah şehir hastanemiz de bitiyor. Birkaç yıla kadar Eskişehir ve Sivrihisar’da 4 bin 500 kapasiteli yurt daha açıyoruz. Şehrimize 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum kazandırdık. Eskişehir gençlik merkezi ve spor salonu inşa ettik. Eski stadın yerine yapacağımız Millet Bahçesine de başladık, inşallah bu yıl da bitireceğiz. Burasının Belediye Başkanı Eskişehirspor’a bile zerre kadar sahip çıkmıyor. Bir zamanlar ES ES diye inleyen spor kulübünün desteğe ihtiyacı var. Halkıyla bütünleşemeyen belediye olmaz. Eskişehir’i 2019 Türk dünyası eğitim başkenti olarak ilan ettik.

23 tesisi Eskişehir’e kazandırdık. Bu adamlar sabah yalan akşam yalan, bakıyorsunuz benim CHP’ye gönül veren kardeşlerim hala bu adamın peşinden gidiyor. Sabah akşam yalan söyleyen bu adama karşı 9 gün iyi bir çalışma yapıyor muyuz? Gelin artık şu Eskişehir’in kaderini değiştirelim.

Yıllık 150 bin kişinin ziyaret ettiği Cumhuriyet tarihi müzesinin restorasyonunu tamamladık. Birilerinin kapattılar açmazlar dediği bu eseri tüm Eskişehir’in hizmetine sunuyoruz. Yunus Emre Hastanesi’ne ulaşım için yaptığımız ulaşım için yaptığımız bağlantı yolu köprüsünü tamamlıyoruz.

Bay Kemal Senin dünyadan haberin yok. Bu ülkede neler oluyor bitiyor haberin yok. Eskişehir’i Anadolu’nun tam ortasın bir raylı sistemin merkezi haline getirdik. Son 17 yılda 9 baraj ve 8 göleti Eskişehir’e kazandırdık. Bay Kemal Hatay için yalan söyledi, Belediye Başkanın baraj yok demiş yalan söylüyor, adam karalıyor tabii. Hatay’da 7 baraj var. Barajlar ortada şimdi Eskişehir için yalan der.

İnşa ettiğimiz 26 sulama tesisi ile Eskişehir’de 105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Eskişehir’de bugüne kadar 1,6 miyar tutarında Eskişehirli çiftçilerimize tarımsal destek verdik.



“ULUSAL RAYLI SİSTEM VE TEST MERKEZİ MÜJDESİ”

Şimdi sizlere bir müjde vereyim mi? Anadolu Üniversitesi bünyesinde ulusal raylı sistem ve test merkezi kuruyoruz. Projesi bütçesi yeri her şeyi hazır, Rektörümüz süreci adım adım takip ediyor. Hızlı tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Bu merkezin ülkemize yıllık 1 buçuk katrilyon lira katkı sağlayacağını umuyoruz.

Türkiye’nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ’a teslim edildi. Bu motorlardan 236 tane üretilecek. Ayrıca milli jet motorumuzun 95 buçuk milyar dolarlık yatırımını da yapma aşamasına geldik. TEİ TUSAŞ Eskişehir 220 milyon dolarlık yatırım yaptı. Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz. Üretimle uğraşıyoruz.

Bay Kemal sen doğal gazdan anlıyor musun? Ne yaptın bak buradaki bu ilçelere de doğal gaz geldi. Eskişehir şimdiden değişimin kararını vermiş. Hayırlı olsun.



Türkiye dünyada milyarlarca kardeşini de temsil eden bir ülkedir. Bunlar bizim Balkanlar ile Kafkasya ile Orta Asya ile Afrika ile niçin ilgilendiğimizi bilmezler. Ülkemizde bazıları tarihini bilmiyor. Büyük resmi göremedikleri için Yeni Zelenda’daki bir katilin nasıl olup da kinini ülkemize milletimize boşalttığını anlayamazlar. Biz Beka meselesi dediğimizde bay Kemal böyle bir sorun mu var diyor. Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Bu ülkenin istiklaline ve istikbaline göz dikenlerle savaştık.

Utanmadan üç adamını da Yeni Zelanda’ya gönderiyorsun, niye dostlar alışverişte görsün. Niye Çünkü AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı oraya hemen ekiplerini gönderdi. Terörün kaynağını İslam dünyası olarak ilan eden adamdan bir şey olmaz. İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesi bu katillere lojistik bir destek değil mi? Seçimlerde terör örgütleri dahil bulabildikleri herkesle kurdukları ittifaklardan çıkaracağı ders bizim rabiamızın yanında olduğumuzu anlamalarıdır. Devletsiz kalmanın ne anlama geldiğini çevresindeki bunca örneğe rağmen hala anlayamayanlar bunları bilmez. 31 Mart akşamı Eskişehir’den müjdeyi bekleyelim mi?

Eskişehir 31 Mart’ta tercihini hizmet yolunda kullanıyor musun? Memleket işi gönül işi diyor musun, cumhur ittifakının yanında yer alıyor musunuz? Eskşehir’e size güveniyorum.