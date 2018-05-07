Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.

ERDOĞAN ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve “Kudüs’ün Son Yüzyılı” Belgeseli Galası’nda konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Artık BM’nin reforme edilmesi şarttır. Yeni bir BM yapısını ortaya çıkarmak gerekiyor.

Bir meseleye kadınlar sahip çıkmışsa başarı yolunun yarısı kat edilmiş demektir.

Filistin davası kadınların da omuz vermesiyle yükselecek ve zafere ulaşacaktır.

Filistinli kadınlar ve çocuklar İsrail’in zulmüne en fazla maruz kalanların başında geliyor.

İslam bir barış dinidir. Ama o barış dinin mensupları birbirini yiyor. Bu da bizim bir derdimizdir. Tıpkı Habil ile Kabil gibi.

İyi ve kötü doğru ve yanlış hak ve batıl arasında seçim yapma iradesi insanı diğer canlılardan ayırarak mahlukatın en şereflisi yapan temel farktır.

Bize düşen her zaman hakkın ve haklının yanında yer almaktır.

Bİz ülkemizde hala 3,5 milyon Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmeyi sürdürüyoruz.

Yardım gelse de gelmese de biz buna devam edeceğiz. En ufak bir tereddüdümüz yok.

Şu ana kadar yaptığımız yardım 31 milyar dolar oldu. Niye? Biz bunu asli görevimiz telakki ediyoruz. Bereketi de geliyor elhamdülillah.

Rabbimizin emrine ve ecdadımızın bıraktığı mirasa uygun bir şekilde nerede bir mazlum varsa yanında olmak için daha çok çalışacağız.



İKİLİ GÖRÜŞMEDE ŞARON ANLATTI...

Bir İsrail seyahatim oldu, zaten bir kere gittim. O zaman Şaron başbakan. Filistin tarafına geçeceğiz bize baya bir çile çektirdiler. Arabayı aradılar bir yarım saat 45 dakika oyaladılar. Bırakıp dönmek mümkün değil onu da yapmıyorsun…

İkili görüşmede bir şey anlattı Şaron çok enteresan. Dedi ki, “Hayatta en çok zevk aldığım şey Filistinlileri öldürürken tank üzerindeki görevimdi.

Düşünebiliyor musunuz bu insanların karakteri bu.

Ne oldu peki sonra? Kaç yıl… Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

O yüzden adil olacaksın zulmetmeyeceksin.