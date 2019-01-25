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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ERZURUM, (DHA)
25.01.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erzurum'da önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erzurum'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında "şimdi size bir müjde veriyorum" diyerek Erzurum'a bin 200 yataklı şehir hastanesinin yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Dünyanın neresinde bir darbe varsa biz onların karşısındayız. Mısır'da darbe yaptılar karşısında durduk. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var, yine karşısındayız. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bay Kemal herkes meydanlara döküldü sen Bakırköy belediyesinde kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın korkaklar zafer anıtı dikemezler.

Biz hep darbecilere karşı olduk, hiçbir zaman darbecilerle yan yana durmadık. Mısır’da Mursi’ye darbe yaptılar biz karşısında durduk. O günden bugüne darbeyi yapanlarla bir kez olsun görüşmedik. Şimdi de Venezuela’da darbe yapıyorlar orada da darbecilerin yanında olmayacağız o darbe girişiminin de karşısındayız.

Türkiye’nin neresinde bir Erzurumlu varsa bunlar inşallah cumhur ittifakının yanındadır.

AK Parti kurulduğu günden beri Erzurum’da partimize demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. 2004 yılından beri belediyelerimizde görev yaparak Erzurum’a hizmet etmiş tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Erzurum’un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum biz Erzurum’u çok sevdik inanıyorum ki Erzurum’da bizi çok sevdi. Onun için bu seçimlerde AK Parti kadroları cumhur ittifakı olarak Erzurum’da daha çok çalışıp bir kez daha partimizi zafere ulaştıracaklardır.

Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliğini hep birlikte yücelteceğiz. Türkiye’de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti’dir.

Son 16 yılda Erzurum’a 23 buçuk katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3418 adet yeni derslik kazandırdık. Atatürk Üniversitesi bünyesinde açık öğretim fakültesini ve ikinci devlet üniversitesi olan Erzurum Teknik Üniversitesini kurduk.

Şimdi 10 bin kişilik bir kapalı spor salonunu Erzurum’da yatırım programına aldık. İnşallah bu salonla birlikte artık baskette de inanıyorum ki Erzurum çok daha farklı bir şekilde ileri gidecek.

Aziziye’ye Aşkale’ye Oltu’ya Uzundere’ye gençlik merkezleri inşaa ettik. Sağlıkta 24’ü hastaneden oluşan toplam 92 adet sağlık kuruluşunu kazandırdık.

Şimdi size bir müjde veriyorum. Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi 1200 yataklı Erzurum şehir hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz.

Emekli ve gazilerimiz için 5 bin toplu konut inşa edeceğiz. Erzurum’a 5 adet baraj, 13 adet gölet inşa ettik.

Erzurum’daki çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Şimdi seçim döneminde birileri gelecek size sürekli hizmet getirilmediğini söyleyecek ama siz onlara Erzurumluların diliyle söyleyeyim şu cevabı vereceksiniz; ‘Öyle diyisen de gardaş ya öyle değilse…’

Erzurum’da 31 Mart’ta önce millet önce memleket diyor muyuz işte benim yoldaşım Erzurum budur.

Bu şehir özgürlüğün kıymetini iyi bulur. Millet olarak her dönemimiz mücadele ile geçmiştir.

Birliğimizi beraberliğimizi bağımsızlığımızı sarsmaya çalıştılar. Ortada görünen örgüt isimleri farklı da olsa senaryo hep aynı.

Amaç Türkiye’ye diz çöktürmekti, başaramadılar. Suriye sınırında olanların gerisinde Suriye değil Türkiye hesapları var.  Irak'ta Türkiye hesapları var. Millet olarak biz tarihe, sosyolojiye, coğrafyaya yeterli önemi vermiyoruz. Kendi tarihimizle ve kültürümüzle ilgili bir elin parmaklarını geçmeyecek ciddi çalışma varken, batıda belli bir dönemimiz hakkında yüzlerce çalışmaya rastlıyoruz. Sadece şu Erzurum'u sahip olduğu kültürel miras dahi yüzlerce bilim insanının çalışmasına yetecek zenginliktedir.

Biz bu teröristleri Cudi’de gömdük, Kandil’de gömdük Tendürek’de gömdük. Gabar’da gömdük, onlar çukur açtı biz onları çukura gömdük.

ADANA MUTABAKATI

Bölgemizde yaşanan hadiseler karşısında bizim hakka ve hukuka bağlı bir şekilde davranma yaklaşımı birilerinin iştahını kabartıyor. Suriye'de Irak'taki insanları sanki bunlar başka bir dünyanın varlıkları gibi bizden ayrı topluluklar gibi göstermeye çalışıyorlar. Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. Biz 1998'de Adana mutabakatıyla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Bölücü örgüt mensuplarının bize teslimini gerektiriyor. Baba Esed döneminde atılmış imzalardır. Bundan sonra daha kararlı devam edecek.

SABRIMIZ SINIRSIZ DEĞİLDİR

Fırat’ın doğusunda teröristleri temizleme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Fırat’ın Doğusu için sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini sonsuza kadar da bekleyecek değiliz.

Suriye sınırında tesis edilecek güvenli bölgenin işlerliğini sağlayacak tek güç Türkiye’dir.

Sahadaki fiili kontrolün de bizde olması gerekiyor. diğer önerilere kapalıyız. Eğer bedeli olacaksa ödemeye hazırız. 

Erzurum Adayları:

Aşkale - Ahmet Yaptırmış

Aziziye - Muhammet Cevdet Orhan

Çat - Melik Yaşar

Hınıs - Erdoğan Eren

Horasan - Abdülkadir Aydın

Karaçoban - Sedat Gümüş

Karayazı - Sedat Karaduman

Köprüköy - Osman Belli


 

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