Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saygısızlık eden, kibirli davranan herkes bizi de defterinden silmiş demektir

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Düzce hizmetin, yatırımın, emeğin kıymetini bilir. Kardeşliğin, birliğin kıymetini bilir.



Düzce 2023 hedeflerine ulaşmak için AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile yoluna devam edecektir.



Düzce depremlerde ağır yaralar aldı. Yıkılan Düzce’yi yeniden inşa ve ihya etmek için seferberlik ruhuyla çalıştık. Düzce 20 sene öncesinin Düzce'sinin çok ilerisinde.



Pazar günü Düzce’deki ve diğer illerimizdeki tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Milli iradenin tecelli ettiği yer sandıktır.



Kullanılmayan her oy bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş yağ gibidir. Küskünlük, ders vermek başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir.



İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de vardır, noksan da vardır. Önemli olan düzeltme iradesine sahip olmaktır. Biz bu kararlılığa sahibiz

Milletine ülkesine hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çarçur edenlerin bizim dünyamızda yeri yoktur. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Saygısızlık eden, kibirli davranan herkes bizi de defterinden silmiş demektir. Ve yollarını da ayırmış demektir. Böyle bir yanlışa bir AK Partili asla düşemez



Bazı yerde bizden aday olmayanların hiç olmadık yerlerden adaylıklarını koyarak karşımıza çıktıklarını görüyorum. Dün Adıyaman’da Van’daydım. Bunları gördüm. Acıdım. Bir taraftan dava diyeceksin bir taraftan da kalkıp hiç olmayacak bir partiden aday olacaksın. Bunun adı şehrine hizmet davası değil nefsine hizmet çabasıdır. Seni aday yaparken her şey güzeldi, aday yapmayınca ne oldu? Ölümüne kadar aday mı olacaksın? Çalıştığı sürece layık olduğu sürece eyvallah. Bir siyasi parti ilkeleri ile ayaktadır. Ona uyanla yola devam. Uymayanla... "Sen istirahat et."

Türkiye’de dün Van’da da sordum, Adıyaman’da da sordum Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan diyor. Buradan onlara mama çıkmaz bu ayrı mesele, şimdi diyor ki Ankara bilecek ki diyor. Ankara’da yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum siz Mehmet Özhaseki orada dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan bu adama mı vereceksiniz? Durmadan seçim kaybeden birisi. Belediyeciliği bilen birisi değil.

Batı’da MHP’ye AK Parti’ye oy vermeyeceğiz diyor. Sen kimsin? Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlasınlar.

Kürdistan’ı çok seviyorsa Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol git oraya. Bu ülkeyi böldürmeyiz. Kim olduğuna bakmaksızın peşinen karşımızdakileri destekleyeceğini söylüyorlar. Sandığa gitmemek ülkeye ve millete ceza vermektir. Sandığa gitmek kadar sandığa giren oyların resmi yansımasını da çok sıkı takip etmek gerekiyor. Sandık namustur.

Düzce 31 Mart’ta pusuda bekleyen darbecilere, vesayetçilere dersini veriyor musun?

Hani CHP’nin başındaki zat 17 yılda ne yaptınız diye soruyor ya. Bay Kemal’in sıkıntıları var. Aynı zamanda bakar kördür. Geçen gün Hatay’a gitmiş. Başkana diyor ki burada baraj var mı? Benim için 6 baraj 3 gölet yaptıracağız, yaptık dedim. O da onu soruyor. Bunların kılavuzu karga. Bay Kemal bak eserlerle konuşuyorum. Senin başkanın kendi ilinde ne var haberi yok. Kılavuzu karga olanın nokta nokta…

Düzce’ye son 17 yılda 11 katrilyon lira yatırım yaptık.



Burada da Faruk başkanla beraber dikey mimariye asla prim vermeyeceğiz. En çok üzerinde durmamız gereken konu bu. Zemin artı 3. Bunun üzerine çıkmamamız lazım. Çıkma balkonların olmaması lazım. Depremlerin en tehlikeli, tehdit eden özelliği budur. 4.5 yıl İstanbul’da belediye başkanlığı yaptım, bu işi biraz bilirim.



Özellikle Akçakoca’da çok önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Ceneviz Kalesi ve yat limanı şehrin turizmine çok ciddi hareketlilik getirecektir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde spora bizim dönemimizde verdiğimiz önem kadar önem veren hiçbir iktidar olmamıştır.

Türkiye kendi vatandaşları yanında coğrafyamızın dört bir yanından insanların vatan bildiği bir ülkedir.

Ülkemizin zayıflaması, takatten düşmesi tüm bu coğrafyadaki kardeşlerimizin başında kara bulutların toplanması demektir.

Bu hareket bir davadır, orada bir dayanışma vardır. Birileri bırakın ya, artık şunu yapmamız lazım diyebilirler, işimize bakalım

16500 km’den dinimize saldıranlara, Taksim meydanında ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim. Bunların kimler olduğunu söylememe gerek var mı?