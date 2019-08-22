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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Aynı kararlılıkla devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan açıklamasında "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz.

- AB'nin ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını cesaretlendirmektedir.

- Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne de KKTC'yi yok sayan hiçbir proje hayata geçemez.

- Rum tarafının oyunları malumdur, hiçbir Kıbrıs Türkünün bu oyuna gelmeyeceğine inanıyorum.

- Türkiye Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir.

- "(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Doğu Akdeniz mesajı: Aynı kararlılıkla devam edeceğiz

- Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir.

- Ana muhalefet partisinin başındaki zat, bizim orada olmadığımızı söylüyor. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Doğu Akdeniz mesajı: Aynı kararlılıkla devam edeceğiz

KKTC Başbakanı'nın açıklamaları şöyle;

- Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir.

- "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Doğu Akdeniz mesajı: Aynı kararlılıkla devam edeceğiz

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