Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çorum Belediyesi'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti.
Belediye Başkanı Zeki Gül tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından belediyeden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.
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