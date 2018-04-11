Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'e taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'e taziye mesajı

    ANKARA (AA)
    11.04.2018 - 20:34 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşen askeri uçakta hayatını kaybedenler için Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'ya başsağlığı diledi.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın Boufarik Askeri Havaüssü yakınlarına düştüğü yönündeki haberlerin ardından Cezayir Devlet Başkanı Buteflika'ya taziye mesajı gönderdi. 

    Erdoğan, Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu uçaktakilerin hayatını kaybetmelerinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği mesajında, "Bu vahim hadise karşısında ihtiyaç duyulduğu takdirde Cezayirli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim." ifadelerine yer verdi. 

    Türkiye olarak Cezayirlilerin acılarını paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine metanet diliyor, zat-ı devletleri, aziz kardeşim ile dost ve kardeş Cezayir halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. 

    Boufarik Askeri Üssü'nden Beşar vilayetine gitmek üzere havalanan kargo uçağının düşmesi sonucu 257 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. 

    Etiketler: Abdulaziz Buteflika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri