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İHA
06.12.2019 - 18:05, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

Görüşmede, Ceren Özdemir’in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

 

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