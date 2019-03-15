Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili mesaj paylaştı. Erdoğan, "Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" dedi.
SON DAKİKA.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan şu açıklamayı yaptı:
"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."
İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA...
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın, "Bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği son noktayı göstermektedir" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, cami saldırılarının en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.
İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."
ALTUN: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarının en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.
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