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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili açıklama

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili mesaj paylaştı. Erdoğan, "Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" dedi.

SON DAKİKA.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA...

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın, "Bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği son noktayı göstermektedir" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, cami saldırılarının en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.  Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.

İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

ALTUN: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarının en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Yeni Zelanda'daki saldırgan böyle yakalandı
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yeni Zelandadaki cami katliamıyla ilgili açıklama

Yeni Zelandada iki camiye silahlı saldırı Canlı yayında paylaşmış...
Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı! Canlı yayında paylaşmış...
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