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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı: 82 milyon aynı gemideyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik mesajı: 82 milyon aynı gemideyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dönem milletvekilleri ile iftar programında konuştu. Erdoğan,"Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın geminin çalışmasını sağlamak hedefimizdir. 82 milyon biz aynı gemideyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Meclis'imiz FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz'da yaptığı saldırılara karşı dimdik ayakta durmuştur. Meclis'imiz dünyada çifte 'Gazi' ünvanına sahip belki de tek Meclis'tir. Yaşadığımız sıkıntıları kaosları hep bir arada atlatabildik.

- Türkiye'nin gücü meseleleri demokrasi ve hukuk çerçevesinde çözmekten gelmektedir. Çok büyük atılımlar gerçekleştirdik.

- Güçler ayrımı denen siteme ne denli iyi işletirsek milletimizin beklentisine o denli iyi cevap veririz. Yasama, Yürütme ve Yargı'nın güç ve yetki kaynağı milletimiz olduğu için hesap vereceğimiz yer de milletimizdir.

- Yeni yönetim sistemimiz demokrasinin temelini oluşturan güçler arasındaki görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan birlik mesajı: 82 milyon aynı gemideyiz

- Kendi siyasi ve şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, küresel güçlerle, terör örgütleriyle birlikte hareket etme yoluna gidenlere, milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir.

- Bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, hala da yapıyorlar. Çevremizde oynanan oyunları daha fazlası bize de oynanmaya kalktı. Milletimiz; meclisimiz tek vücut olduk ve oyunları bozduk.

- Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için 82 milyon vatandaşımızı biraraya gelmeye davet ediyoruz. 

- Milletimizin 15 Temmuz'da darbeciler karşısında gösterdiği cesareti, dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan birlik mesajı: 82 milyon aynı gemideyiz

- Türkiye'ye gözümüz gibi bakmalıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın geminin çalışmasını sağlamak hedefimizdir. 82 milyon biz aynı gemideyiz.

- Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez. Tuzakları, oyunları bozarsak 2023 yılında bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan birlik mesajı: 82 milyon aynı gemideyiz


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