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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde de askerlere

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mehmetçikle buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

    - "Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına bir üste çıkarıyoruz." 

    - "Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak." 

    - "Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz"

    -  "Kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekatımızda gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir." 

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: astsubay , haber , son dakika , haberler
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