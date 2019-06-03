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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.06.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayının daha geride bırakıldığını vurguladı.

Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Allah'a hamdettiğini dile getiren Erdoğan, "Bununla birlikte dünyanın dört bir yanında, şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, kalplerimizi hüzünlendiriyor. Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi 1990'lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır. Geçtiğimiz 17 yılda, ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye, bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır. Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir.

Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz. Türkiye'ye inanan, Türk milletine ram olan, istiklalimize ve istikbalimize güvenen herkesle, bütünüyle birlikte 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. 81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız. Evlatlarımıza yapacağımız en büyük katkı, onlara 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri, büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi miras bırakmak olacaktır."

"Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim"

Siyasi hayatları boyunca, daima söz verdiklerini yapma, yapamayacaklarını da ifade etmeme prensibiyle hareket ettiklerini belirten Erdoğan, "Mesela emeklilerimize bayramlarda ikramiye demiştik, geçtiğimiz yıl hemen hayata geçirdik. Diğer alanlarda verdiğimiz sözleri de planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkeye ve millete, bugüne kadar kazandırdıklarını sadece bir başlangıç olarak görüp, daha fazlasını ortaya koymak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak, tüm imkanlarımızla yanınızda yer alacağımızdan şüpheniz olmasın."

Bu vesileyle; Malazgirt Zaferi'nden bugüne, bu toprakları vatan kılmak için gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini dile getiren Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:
"Halen sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde, bizlerin huzur ve güven içinde yaşaması için mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Sözlerime son vermeden önce bayram vesilesiyle yollara çıkan tüm sürücülerimize dikkatli olmaları, kurallara riayet etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları çağrısında bulunmak istiyorum.

Yaptığımız yatırımlarla ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreden, 20 bin 541 kilometre ilave ile 26 bin 641 kilometreye çıktı. Otoyol uzunluğunu 1128 kilometre ilave ile 2 bin 842 kilometreye yükselttik. Seyahatleriniz için havalimanlarından, hızlı tren hatlarına kadar pek çok ulaşım alternatifi getirdik. Bayram tatilini 1,5 günlük idari izinle 9 güne çıkarmak suretiyle, herkesin rahatça istediği yere gidip gelebilmesini temin ettik. Sizlerden bu imkanları en güvenli ve planlı şekilde değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir kez daha mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

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