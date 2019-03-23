Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Albayrak ve gençlere özel mesaj
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ve gençlere özel hazırladığı videosunu paylaştı.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın mesajını ve genç arkadaşlarımızın sürprizini aldım. Ben de bu ülkenin genç bir bireyi olarak "Belediyem #BanaEmanet, Türkiye #BanaEmanet" diyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajı;
Cumhurbaşkanımızın mesajını ve genç arkadaşlarımızın sürprizini aldım. Ben de bu ülkenin genç bir bireyi olarak "Belediyem #BanaEmanet, Türkiye #BanaEmanet" diyorum. pic.twitter.com/BNxMRq61KB— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 23 Mart 2019
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