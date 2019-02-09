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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aydın inşallah 31 Mart’ta AK Parti’nin ve cumhur ittifakının yanında duracaktır ben buna inanıyorum. Aydın 31 Mart’ta da büyük şehircilik anlayışıyla ufkunu daha da genişletecektir.

Aydın, dün Menderes’in yanında durup demokrasi safındaki yerini belli etmişti, inşallah şimdi de beka meselesinde bizim yanımızda yer alacaktır.

Aydın’daki beyliklerimizin tarihi bile güya bugün bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir. Geleceğimizde de aynı görevi üstlenmeyi sürdürecektir.

Türkiye için dertlenmek, çalışmak, hizmet etmek her babayiğidin harcı değil. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış yıkım ekibi var ya… İşte o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye2nin geleceği için tek bir planları, hayalleri yoktur.  Her seçimde armut piş, ağzıma düş misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kırılıyorlar. CHP’ye, PKK’nın güdümündeki partiye, onlarla milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor.

CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bizim onlarla işimiz yok! Geç o işi geç.

Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4’lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz

Diyorlar ki bak siz de ittifaksınız. Dur orada dur. Bizimki cumhur ittifakı cumhur. 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı’da birleştik. CHP’ye sen de gel dedik. Cuma akşamına kadar gelemeyeceklerini söylediler. Baskı geldi, Cuma akşamı haber verildi. 7 Ağustos’ta hayatına görmediği katılım gördü.

Bu cibilliyet meselesi.

Ne yaptılar bunlar. Soğana patatese ümit bağlamışlardı geçen seçimde. Şimdi domatese bibere sarılmış durumdalar. Bunları konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar.

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