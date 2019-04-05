Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avukatlar Günü paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.
Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 5 Nisan 2019
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