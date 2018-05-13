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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı

    ANKARA (DHA)
    13.05.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından ’Anneler Günü’ne özel video paylaşıldı.

    Video, "İlk duacımız, ilk hamimiz, merhameti ve şefkati en çok kendilerinden gördüğümüz, sığınağımız, korunağımız olan annelerimizin, Anneler Gününü kutluyorum. Vakit minnet vakti, #VakitAnnelerinvAKti" mesajı ile paylaşıldı.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Anneler Günü , mesaj , gündem
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