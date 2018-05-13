Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı

Video, "İlk duacımız, ilk hamimiz, merhameti ve şefkati en çok kendilerinden gördüğümüz, sığınağımız, korunağımız olan annelerimizin, Anneler Gününü kutluyorum. Vakit minnet vakti, #VakitAnnelerinvAKti" mesajı ile paylaşıldı.