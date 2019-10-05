Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından "Anlaşıldı" notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı.
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