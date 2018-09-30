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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2018 - 21:35, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

"Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, ziyaretini, "Almanya ile sancılı dönem artık geride kalıyor", "Türkiye reformlara devam edecek", "Suriye'de Almanya ile aynı bakış açısına sahibiz" ve "Almanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlenerek devam edecek" başlıkları altında değerlendirdi.

Almanya ile ilişkilerin yeniden canlandığı bir dönemden geçerken, Berlin'e yapılan devlet ziyaretiyle birçok alanda diyaloğu yoğunlaştırma fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, "Ziyaretimizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını tekrar harekete geçirme konusunda Sayın Şansölye (Angela) Merkel ile fikir birliğine vardık. Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 24 Haziran seçimleriyle kaldırıldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek ülkenin yeniden reform ve ilerleme yoluna sokulduğunu kaydetti.

İlerletmekte kararlı olunan Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci kapsamında reformların devam edeceğini, vize serbestisi konusunda kalan 6 kriterin en kısa sürede yerine getirileceğini bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmamalıdır. Almanya'nın bu konuda Türkiye'ye vereceği desteği önemsiyoruz." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Almanya mesajı

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE GÜVENMEYE DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ziyaretimizde ele aldığımız bir diğer konu olan Suriye'deki savaşın sona ermesi hususunda Almanya ile aynı bakış açısına sahip olduğumuzu gördük. Almanya'nın Suriye meselesinin bilhassa insani boyutuna gösterdiği hassasiyet Türkiye için memnuniyet vericidir."

Almanya ile ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunun iki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarından da anlaşıldığına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin bu ilişkileri daha da güçlü kılmak istediğini belirtti.

Alman müteşebbislerin 2003'ten bu yana Türkiye'ye 9 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yapmasının, ikili ticaret hacminde son 7 ayda yüzde 13'ün üzerinde artış yaşanmasının da ticari ilişkilerin potansiyelini gözler önüne serdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alman dostlarımızdan Türkiye'ye, Türk ekonomisine, ülkemizin geleceğine güvenmeye devam etmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğandan Endonezya mesajı: Her türlü yardıma hazırız
Erdoğan'dan Endonezya mesajı: Her türlü yardıma hazırız
 

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Son 24 saatte ne oldu? (30.09.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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