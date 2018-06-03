Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ali Koç’a tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç’a bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri yer aldı.
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