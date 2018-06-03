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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ali Koç’a tebrik telgrafı

    DHA
    03.06.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç’a tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç’a bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri yer aldı.

    İşte Ali Koç'un başkan seçildikten sonraki konuşması!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stattaki kürsüde ilk açıklamasını yaptı. "Allah doğrunun yanında oldu, iyilik kazandı" diyen Koç, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin efsanesi olduğunu dile getirdi.
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    Etiketler: gündem
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