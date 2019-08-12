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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.08.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere bayram mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sürpriz yaparak telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşmaya telefonla bağlandı ve partisi teşkilatının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Erdoğan, "Hazreti İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ın babalık, Hazreti İsmail Aleyhissalatu Vesselam'ın evlatlık imtihanını başarılı bir şekilde vermiş olduğu bu Kurban Bayramı'nın bizim için anlamı çok ama çok büyüktür. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli olan bir bayramı Rabbim bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar hamd etsek o kadar azdır." diye konuştu.

"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİREREK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Erdoğan, "Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Hep söylediğimiz gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceğe yürüyeceğiz. Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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