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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
31.10.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasında mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca; "Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

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