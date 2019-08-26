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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı programlara katılmak üzere gittiği Ahlat'ta halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un sözlerine atıfta bulunarak "Haluk Dursun hoca Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. O bir tarihçiydi. Hocaydı. Ve Allah da emanetini ondan bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Haluk Hoca biz de senin emanetine sahip çıkacağız; ne Dicle’nin ne de Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Malazgirt zaferinin ülkemiz ve milletimiz için kutlu ve mübarek olmasını diliyorum. Demiri demirle dövenlerin Anadolu’yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat’tayız.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Haluk Dursun hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun hoca hep 'Ahlat’ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. Ömrünün tamamını tarihe ve ilme adayan Haluk Dursun hocamız geride eşsiz bir miras bıraktı. Aynı zamanda bize ne vasiyet etti biliyor musunuz; ‘Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmama’ vazifesi verdi. Haluk Hoca biz de senin emanetine sahip çıkacağız. Ne Dicle’nin ne de Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Buna söz veriyor muyuz? 

Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırma konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler Ahlat'ı Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu'nun kapısı Türkiye'nin tapusudur.

Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden önce son otağını burada kurmuştur.

Tüm bu birikimine ve zenginliğine rağmen Ahlat maalesef senelerce kaderine terk etmiştir. Tarihimizi 1923’ten başlatan zihniyet Ahlat’ı ihmal etti, gereken kıymeti vermedi ve görmezden geldi.

İnşallah bu külliyemizle beraber çevresinde butik birkaç otel de yapacağız. Zira bu kabristanları ziyarete gelenler inşallah oralarda kalma imkanı da bulsunlar. Ahlat’ı daha yakından tanısınlar. Anadolu’nun Orhun abideleri olarak bilinen tarihi yazıtları UNESCO listesine aldırmak için şu anda mücadele ediyoruz.

Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da biz bu otağı ilçemize kazandıracağız.

Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak ata sporlarımıza da öyle sahip çıkacağız. Ata sporlarımızla ilgili pek çok kural kaide ve prensip bulunur. Bu sporların yaygınlaşması kültürlerimizle olan bağımızın artması tarihi hafızamızın da yeniden canlanması demektir. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan dünya göçebe oyunlarının ev sahibi Türkiye olacaktır. Böylece Türk dünyasından kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı bulacağız. Okçular Vakfımız gerçekten güzel bir çalışma ortaya koydu. 23 Ağustos'tan beri bu meydanda birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. 

Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden sonra size öyle bir vatan bıraktım ki ebediyen sizin olacaktır diye buyurmuştur. Bizde Malazgirt’ten aldığımız cesaretle Ahlat’tan aldığımız ilhamla yolumuza devam edeceğiz.

Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz.

Malazgirt’te tüm dünyaya Anadolu’nun ebedi ve ezeli yurdumuz olduğunu haykırdık. Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Diclenin ne de Fıratın kuzularını çakallara kaptırmayacağız


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