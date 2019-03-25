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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.03.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ağrı’da önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ağrı’da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'daki mitingde vatandaşlara hitap ediyor. Erdoğan konuşmasında dünyaca ünlü spor markası Nike'ın Ağrı'da fabrika kuracağını ve 5 bin kişinin burada çalışacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri yürekten selamlıyorum Ağrı... Ağrı'nın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Ağrı'nın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizler nice zaman hasret türküleri yaktınız. Ağrı'nın hasreti bizim hasretimizdir.

Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz ağrır. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce bu şehri birlikte geleceğe hazırlayalım.

Bu şehir terör gölgesi altında yıllarca nice şeyler kaybetti. Ağrı Dağı’ndan İshak Paşa Sarayı’na kadar nice zenginliğe sahip bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Sayın Sayan kardeşimizin söz konusu Ağrı olduğunda bu ülkede açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Cumhurbaşkanı olarak tüm Ağrı’daki belediye başkanlarıyla el ele vermek suretiyle Ağrı’yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da ileriye taşıyacağız.

Belediye başkanını seçeceksin sonra da çalışmayıp çekip Ankara’ya gidecek böyle belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna da saygısızlıktır. Buradan başkan seçilen zat şimdi de Muş’a gitti.

Bay Kemal ne diyor 17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız. Bak ben sadece Ağrı’yı söyledim Ağrı’da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Zaten sen Ağrı’ya kaç kez geldin Bay Kemal… Ağrı’ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni ülkemize kazandırdık. Gençlik merkezleri spor tesisleri yaptık. Ağrı’ya yaptığımız Millet Bahçesi şu anda açılışa hazır hale geldi.

Sağlıkta toplam yatak kapasitesi bin 45 olan 12 hastaneyle birlikte 52 sağlık tesisini kazandırdık Bay Kemal anlamaz SSK’yı iflas ettirdi. 4243 konut projesini TOKİ olarak hayata geçirdik. Atık su artıma tesislerini Ağrı’ya kazandıracağız. İmar barışıyla 18 bin Ağrılı kardeşimizin mülkiyet sıkıntısını çözdük. Yol su medeniyettir, bundan ne CHP anlar ne HDP anlar bunlar sadece çukur açar.

Ağrı Havalimanı’na yıllık 2 buçuk milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Havalimanımızın yolcu trafiği 326 bini geçti. Ağrı’nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı’nı az önce izlediniz değil mi onu da hizmete aldık.

Bay Kemal Hatay’a gitmiş biz 6 baraj yaptık diyoruz. Onun gibi cambaz belediye başkanına baraj var mı diyor baraja yok ki cevabını alıyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz bunların hiç birini dinlemedik yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki benim vatandaşım çevrede sulamasını yapsın. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Benin ülkemin huzuruna refahına bunlar düşman. Birlik beraberlik böyle bir şey istemiyor bunları. Yazıcı Barajı ile Ağrı ovasında yaklaşık 250 bin dekar zirai arazi de sulanacak. Ağrı’ya iki baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Ağrı’da 150 bin dekar arazi sulamaya açılacak. Şehrimizdeki yatırımcıları destekleyerek ilave istihdam oluşturduk. Ağrılı çiftçilerimize 1,1 katrilyon tarımsal destek verdik.

Ağrı’ya daha büyük hizmetler getireceğiz, Ağrı’yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Tekstilde Ağrı’yı bölgenin en önemli üretim merkezi haline getireceğiz. Tekstilcilerimizi Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi buraya uluslararası bir marka Nike gelerek buraya fabrikasını kuracak 5 bin istihdam sağlanacak.

DEVAMI GELİYOR...

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