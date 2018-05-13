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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'Kudüs' çıkışı: Rolünü kaybetmiştir

    Hürriyet Haber
    13.05.2018 - 23:36 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararı ile ilgili "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir." dedi.

    Erdoğan şunları ifade etti:

    "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir.. ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Başta Amerika olmak üzere Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarmış. Ne olarak tanırsanız tanıyın. BM'de bunun oylaması yapıldı. Kudüs, hele hele Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz."  

    Ayrıntılar geliyor...

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    Etiketler: gündem
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