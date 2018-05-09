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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye flaş mesajlar

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 18:26 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'a konuştu.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    -ABD gerçek dostlarını kaybediyor.

    -Terör örgütünün başı hala ABD'de.

    -ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsü hata.

    -F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz. ABD F-35 anlaşmasına uymalı.

    -ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir.

    -Afrin harekatında YPG'li teröristlerle mücadele ediyoruz, bizim sınırımız taciz altında.

    -ABD Suriye'de terör örgütü PYD ve YPG ile birlikte haraket ediyor.  ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı. 

    Ayrıntılar geliyor

     

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    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , iran , gündem
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