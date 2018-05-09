Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye flaş mesajlar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-ABD gerçek dostlarını kaybediyor.



-Terör örgütünün başı hala ABD'de.

-ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsü hata.

-F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz. ABD F-35 anlaşmasına uymalı.

-ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir.



-Afrin harekatında YPG'li teröristlerle mücadele ediyoruz, bizim sınırımız taciz altında.



-ABD Suriye'de terör örgütü PYD ve YPG ile birlikte haraket ediyor. ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı.

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