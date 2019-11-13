Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li senatöre ders gibi cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin bir bölümünde oval ofiste ABD'li senatörlerle de görüştü.
ABD'li senatörlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
"6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz.
Kobani'den Türkiye'ye göçenlerin sayısı 300 bin'dir.
(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır.
Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır.
Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur.
TRUMP: AVRUPA SORUMLULUK ALMALI
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
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