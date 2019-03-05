Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50 bin konut müjdesi: Yarın başlıyoruz

Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında, 1989'da çeşitli hileler sonucunda Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı seçimini kaybettiğini anlattı.

"CHP yine o zaman yalan dolanla falan işi bitirmişti ama ondan sonra da iflah etmediler zaten. 89 bizi 94'e taşıdı. 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldım." diyen Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul için düşündüklerini birer birer hayata geçirmeye başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Haliç bataklığı demek CHP bataklığı demektir. Zira CHP demek ne demek? Çöp, çukur, çamur. Şimdi yeni bir ilave daha çarpık yapılaşma demektir. İşte bu CHP, bu ülkeye belediyecilikte hizmet verebilir mi? Her şey ortada. Ne zaman bunlara mahalli idareler teslim edildiyse oralar battı. İşte İzmir. İzmir Körfezi şu anda bataklıktan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse, şu anda İzmir Körfezi'nin de hali o. Temenni ederim ki İzmir, bu seçimde inşallah belediyeyi AK Parti belediyeciliğine teslim eder ve İzmir'i de hakikaten pırıl pırıl hale getiririz. Çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırırız, bunun yanında çöp dağlarını, çukurları, körfezdeki pisliği ortadan kaldırırız. CHP'nin o meşhur ç'si, yani çöp, çamur, çukur adeta şehri esir almıştı. Aynı şekilde 3 y, yokluk, yoksulluk, yasaklar... İstanbul'u bununla da zehirlediler. Her türlü yolsuzluk var bunlarda.

Dünyanın en önemli şehirlerinden biri plansız, programsız şekilde büyüyordu. Ümraniye'de çöplük patladı, 39 vatandaşımız orada öldü. CHP bunu hesabını verdi mi? İşte bunlar bu. O zaman ki büyükşehir belediye başkanı diyor ki 'Ne yapalım zabıta meselesi, sorun bu.' diyor. Bir belediye başkanı olarak nerede neyin olup bittiğini bilmezsen, buna idarecilik denmez. İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü boyutlara ulaştığı bir şehirle karşı karşıya değil miydik? Biz geldik çöp dağlarını kaldırdık. Göreve geldiğimde 50 bin konuta doğal gaz veriliyordu, ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğal gazı ulaştırdık. Şu anda İstanbul'da 6,5 milyon eve doğal gaz ulaştırdık."

"İNSANINA HİZMET EDEN BİR ŞEHİR VE ŞEHİR YÖNETİMİ ORTAYA ÇIKARDIK"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a Melen'den su getirtildiğine değinerek, "Benden önceki CHP belediyesi gibi tankerlerle su getirmedik, hatları döşedik ve Melen'den, Istıranca Dağları'ndan suyu getirdiğimiz gibi bir adım daha attık. Boğazın altından bir tüp geçit... Oradan karşılıklı deplase olabilsin diye Anadolu yakasında su sıkıntısı olduğu zaman Avrupa'dan oraya, Avrupa'da olduğu zaman Anadolu yakasından buraya su pompalansın diye." dedi.

Arıtma tesisleriyle Haliç'in ve boğazın pis sularla kirletilmesine engel olunduğunu belirten Erdoğan, doğal gazın yaygınlaştırılmasının yanı sıra Haliç'i kurtarmak için Karadeniz'den dev borularla Haliç'e su taşındığını söyledi. Erdoğan, KİPTAŞ aracılığıyla vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne öncülük edildiğini, parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, tünelleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul'un yaşanabilir bir şehir haline getirildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepsinden önemlisi, İstanbul'u İstanbulluyla barıştırdık, kaynaştırdık. İnsanına yük olan değil, hizmet eden bir şehir ve şehir yönetimi ortaya çıkardık. 1994'te göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık, bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. İstanbul güzelleştikçe büyüdü, daha çok hizmet ister hale geldi. Biz de Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak, aynı şekilde büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk. Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde hem belediye başkanlarını seçecek hem de geleceğine ilişkin karar verecek. Çünkü birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Türkiye'yi mahalli seçimler üzerinden istikrarsız hale getirerek, tüm uğraşlarına rağmen yıllardır başaramadıkları oyunlarını yeniden sahneye koymanın hevesine kapılanlar oldu. Sanıyorlar ki İstanbul buna müsaade edecek, Kasımpaşa, Beyoğlu buna izin verecek."

Beyoğlu'nun İstanbul'un vitrini olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden olan Eminönü-Kabataş arasında 2,9 kilometrelik tramvay hattını hizmete aldık. Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı açtık. Uzunluğu 3,5 kilometre olan Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü Yenikapı Metro Hattı'nı hizmete açtık. Uzunluğu 10,5 kilometre olan Kağıthane-Bomonti altı tünelini, Bomonti altı Dolmabahçe Tünel ve Kasımpaşa-Sütlüce Tüneli'ni ve bağlantı yollarını hizmete aldık. Zemin İstanbul Deneyim Merkezi'ni hizmete açtık. Yeni Karaköy İskelesi'ni inşa ettik." diye konuştu.

Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında, ilçede 2 bin 728 araç kapasiteli 6 otopark ile 9 park yaptıklarını, Taksim Meydanı'nı yeniden düzenlediklerini, Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attıklarını, orayı muhteşem bir şekilde inşa ettiklerini, bir hayırsever vasıtasıyla yıllardır yapılamayan ama şimdi yükselen Taksim Camisi'ni de yaptıklarını anlattı.

Artık Taksim Meydanı'nda araç görülmeyeceğini, meydanın tamamen yayalara ait olacağını ifade eden Erdoğan, bütün bunlarla beraber bir de Camialtı Tersanesi'nde Tersane İstanbul'un temelini attıklarını söyledi.

Erdoğan, tersanenin Haliç'e, Kasımpaşa'ya, Beyoğlu'na, İstanbul'a bir başka hava getireceğini dile getirerek, "Orası marka olacak. Tersane İstanbul bir başka olacak. Hepimizin iftihar ettiği, iftihar edeceği bir proje, uluslararası özelliği olan. Hepsinden öte bir de Haliç Tersanesi ne olacak? Orası da bir bilim sanat merkezi oluyor. Beyoğlu, Kasımpaşa değişiyor ve bir çekim merkezi haline geliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç sahiline özel temalı düzenleme yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"CHP konuşuyor ya çevre mevre, ne anlarsınız siz çevreden. Çevre bizim işimiz. İstanbul'a belediye başkanı oldum durmadan yetişmiş ağaç dikiyordum, fidan değil. Niye? Yemyeşil İstanbul olsun. İlçe genelinde Beyoğlu'nda, 85 bin metre doğal gaz hattı döşeyerek abone sayısını 62 binin üzerine çıkardık. İstanbul en gözde toplantı ve etkinlik yeri olan Haliç Kongre Merkezi'ni Beyoğlu'na kazandırdık. CHP bile orada geldi aday tanıtım toplantısı yaptı. Parasını veriyor, geliyor toplantısını yapıyor varsın yapsın. Bizim ondan derdimiz yok ama iftira atmasın. Beyoğlu Okmeydanı yıllardır top oynadığım yer. Beyoğlu Okmeydanı Okçular Tekkesi Kütüphanesi'ni açtık. Şimdi oradan Türkiye ve uluslararası okçular yetiştiriyoruz. Sağ olsun Haydar Ali kardeşim oranın başkanı, oğlum da yardımcısı. Birlikte okçuluk noktasında bu geleneğimizi yaşatıyorlar ve bunu uluslararası bir yere taşımış durumdalar. Şimdi Haydar Ali Bey, inşallah bir de burada belediye başkanı olduğu andan itibaren bu çok daha farklı bir hale gelmiş olacak."

"ŞEHİRLERİMİZİ MİLLETİMİZİN GELENEĞİNE GÖRE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ilçeye 6 spor tesisi daha kazandırdıklarını, Karaköy Meydanı'nı ve yakın çevresini yeniden düzenlediklerini, Kabataş'ta muhteşem bir liman yaptıklarını ve bu limanla beraber artık oradan deniz taşımacılığında yeni bir ağı kurduklarını dile getirerek, Beyoğlu Piyale Paşa Cami Meydan düzenlemesinin, 557 araç kapasiteli yer altı otoparkının, pazar alanı düzenlemesinin, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Gençlik Merkezi'nin ve 158 araç kapasiteli zemin altı otoparkının inşasının da sürdüğünü aktardı.

"İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul ile birlikte Beyoğlu'nu da nice hizmetlerle tanıştıracağız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün burada aynı zamanda TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Buraya yakışır mı? Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Öyle 10, 15, 20, 30 kat yok. Burada zemin artık 3, bilemedin zemin artı 4 ve mimarisi gerçekten çok güzel. Milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde, mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi dönüştürüyoruz. 2019 yılı içinde 67 şehrimizde 140 projeyle, 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli yaklaşık 10 katrilyon lira olan bu konutlar, 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak. Kira bile ödemiyorsun. Böyle oturacaksın bu evlerde. Kuralar çekilecek, ya nasip. Orta gelir grubuna yönelik konutlarda ise taksitler 759 liradan başlayacak ve 15 yıla kadar onlara da vade imkanı. Taksit ödemeleri konutların teslimiyle başlayacağı için vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar."

ÜSTYAPIYA SAHİP YERLEŞİM

TOKİ'nin bu kampanyası kapsamında İstanbul'da 6 bin 300, Ankara'da 2 bin 934, İzmir'de 2 bin 584 konutun inşa edileceğini, diğer konutların da kalan illerde, mümkün olan yerlerde yayılacağını ifade eden Erdoğan, "Bu projeyle kentsel dönüşüm çalışmalarını da birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatleri de gözeteceğiz. Böylece, köhnemiş alanları ortadan kaldırıp, yerlerine yepyeni her türlü alt ve üstyapıya sahip yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Düşük ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, programın sonunda bir de TOKİ'nin geçilen yıl inşaatını bitirdiği konutların ve tesislerin toplu açılış törenini gerçekleştireceklerini belirterek, açılışını yapacakları eserler içinde 53 bin 626 konut ile 2 bin 359 adet iş yeri bulunduğu, bunun yanında 70 caminin, 26 okulun, 6 yurdun, 7 hastanenin, 10 sosyal tesisin, 5 kamu hizmet binasının ve 2 üniversite binasının da TOKİ'nin geçen yıl bitirdiği inşatlar arasında olduğunu dile getirerek, eserlerin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, bilhassa AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin inşaat ve konut kalitesinin dünyada parmakla gösterilir hale geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öyle ki artık Türkiye konut edinme bakımından dünyanın cazip ülkeleri arasına girmiştir. Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenkullerin tutarı net 35 milyar dolara yakındır. Ülkemizin kalkınmasında inşaat ve konut sektörü gerçekten önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gayrimenkul sektöründeki yaşanan gelişmelerde 1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankası'nın çok büyük katkısı olduğunu görüyoruz. İlk Meclis binası, Türk Ocağı binası, Merkez Bankası binası gibi bugün Ankara'nın sembol yapıları haline gelen mimari örnekleri hep Emlak Bankası'nın başarısıdır.

Erdoğan, Ankara Bahçelievler semti, Saraçoğlu Mahallesi, İstanbul'un Levent konutları, Koşuyolu Mahallesi başta olmak üzere Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kurulan yerleşim yerlerindeki konutların inşasının da Emlak Bankası tarafından gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bankanın bu projeler için geliştirdiği finansman sisteminin bugün hala kullanılan konut kredisi yönteminin temelini oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, zaman içinde ismi değişen bankanın çeşitli müdahalelerle amacı dışına çıkartıldığını, istismar edildiğini ve sonucunda da kapatıldığını belirtti.

"RESMİ AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Ülkenin her yeri gibi gayrimenkul sektörünün bu tarihi kurumuna da sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, 93 yıllık geçmişe sahip bu tarihi müesseseyi Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla yeniden canlandırma kararı aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli tüm prosedürlerin tamamlandığını, bankanın fiilen faaliyete geçebilecek hale geldiğini belirtti.

Bugünkü törende bankanın da resmi açılışının yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Amacımız bu bankanın inşaat sektörü ve ülkemiz ekonomisine üreticiden tüketiciye, herkes için ulaşılabilir ve uygun şartlı finansman modelleri geliştirmesidir. Katılım bankacılığı modeliyle yapacağı çalışmalarda Türkiye Emlak Katılım Bankamıza başarılar diliyorum." dedi.

Erdoğan, bankanın yeniden faaliyete geçmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurumları tebrik etti.

Emlak Bankası'nın hikayesinin bir anlamda Türkiye'nin hikayesi olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İyi niyetle kurulan, imkanların kıt olduğu dönemlerde gerçekten güzel işlere imza atan nice kurumumuz tıpkı Emlak Bankası gibi daha sonra ifsat edilmiştir. Yerli ve milli olan her şeye düşmanlığı siyasetlerinin merkezine yerleştirenler, sanayimize, tarımımıza, ticaretimize, kültürümüze, dış politikamıza ne yapmışlarsa bu kurumumuza da aynısını yaptılar. Türkiye'nin ayağa kalkmaması, milletimizin potansiyelinin farkına varıp kullanmaması için yapılan gayretler şayet büyümemiz, gelişmemiz yolunda kullanılsaydı inanın bana bugün bambaşka bir yerde olurduk. İstanbul'un sorunlarının çözümü için adımlar 1994'te değil de mesela 1944'te, 1964'te atılmaya başlanmış olsaydı bugün bambaşka bir İstanbul'a bakıyor olurduk. Çünkü bazı işler var ki ilk adım yanlış atıldığında sonra onu tamamen düzeltmek mümkün olmuyor. Yani gömleğin iliklerini yanlış iliklerseniz doğru bir ilikleme olmaz diyoruz ya onun gibi. İşte temel hatalar ancak tadil edilebiliyor ama tamir edebiliyorsanız ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi yolunda attığımız adımlarla da karşımıza o zor çıkan sıkıntıları da inşallah gayretle aştık, aşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalığa "Rabia" işareti yaptırarak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi. Millete söz verdiklerini ifade eden Erdoğan, 2053 ve 2071 hedeflerine de ulaşacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın "İstanbul 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? İstanbul 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? İstanbul 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? İstanbul 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun? İstanbul 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor musun?" sözlerine kalabalık, "Evet" yanıtını verdi.

TÖRENDEN NOTLAR

Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, meydanda üzerinde isminin yazılı olduğu 5 numaralı formayı kaldıran bir vatandaşa "Yalnız ben libero oynamadım, santrfor oynadım." şeklinde yanıt verdi.

Programda, Mardin Nusaybin, Bitlis Ahlat, Trabzon Araklı, Samsun Çarşamba ile canlı bağlantı gerçekleştirilerek açılış ve temel atma törenleri ekranlara getirildi.

Samsun Çarşamba'daki hastane görüntüsü ekrana geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaparsa AK Parti yapar. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu görüntüler olsa da görseniz?" demesi üzerine o dönemde hastanelerdeki olumsuz görüntüler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları ekrana yansıtıldı.

Erdoğan ve protokol üyeleri, kurdele keserek açılışları gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası vatandaşlara bez çanta içinde çay dağıttı.

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