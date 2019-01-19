Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '31 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "31 Mart'ta milletimizin kazanımlarına sahip çıkmaya ve AK Parti'nin hizmet bayrağını dalgalandırarak 2023 hedeflerimiz doğrultusunda koşmaya devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "31 Mart’ta milletimizin kazanımlarına sahip çıkmaya ve AK Parti’nin hizmet bayrağını dalgalandırarak 2023 hedeflerimiz doğrultusunda koşmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
İşte o paylaşım:
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