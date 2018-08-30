Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer bayramıyla ilgili mesaj paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin #30Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum.
Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor; şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
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