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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması

    Hürriyet Haber
    25.05.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı bir rektörü de görevden aldı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130'uncu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) olumlu görüşü üzerine 3 üniversiteye rektör atadı.

    Buna göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

    BİR REKTÖR GÖREVDEN ALINDI

    Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş’ın rektörlük görevinden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Sayın Cumhurbaşkanımız, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ı rektörlük görevinden almışlardır."

    Etiketler: atama , gündem
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