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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.12.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İşte Erdoğan'ın mesajı:

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir.

Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır.

Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını; zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak, öteden beri bizim öncelikli konularımız arasında olmuştur.

Bu nedenledir ki, sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak, özellikle son 16 yıllık süreçte, toplumun bütün kesimlerini eşit ve adil kucaklama gayretiyle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye büyük önem atfettik.

Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üreten bizler, onların önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri peyderpey kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz.

Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde ulaşılabilirliğin ve kalitenin artırılması, engelli vatandaşlarımızın kamu ve özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi, özel eğitime desteklerin artırılması hususlarında önemli adımlar attık.

Bu sürecin en büyük hasılası ise, ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik bakış açısının, zihniyetin kökten değişmesidir. Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

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Son 24 saatte ne oldu? (02.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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