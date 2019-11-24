Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir." yazdığı fotoğrafına yer vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.
#24KasımÖğretmenlerGünü https://t.co/kJ0CbX0asF pic.twitter.com/3gLagoAZ26— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2019
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