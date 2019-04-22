Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "23 Nisan 1920, bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir" İfadelerini kullandı.
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