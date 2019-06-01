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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.06.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" Genelgesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" Genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin genelge yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan genelgeye göre, aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerin yad edilmesi, gazilere minnet ve şükranların sunulması, milletin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri düzenlenecek.
Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri bu yıl, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta gerçekleştirilecek.
Düzenlenecek etkinlikler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek.

Bu kapsamdaki proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanıp Ankara ve İstanbul etkinlikleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurum tarafından uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar İletişim Başkanlığınca oluşturulacak www.15temmuz.gov.tr adresinde bulunan kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek.

 

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