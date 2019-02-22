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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
22.02.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. Yıl Kutlamaları' genelgesi

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. Yıl Kutlamaları' genelgesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı şerefine yapılacak kutlamalara ilişkin genelge kaleme aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.

100. Yıl Kutlamaları'na ilişkin etkinliklerin, yıl boyunca İstanbul-Samsun-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirileceğinin vurgulandığı genelgede, "Düzenlenecek etkinlikler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecektir. 100 Yıl Kutlamaları kapsamında yapılacak her türlü sportif faaliyetler(spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar vb.) Gençlik ve Spor Bakanlığı, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecektir. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecektir" denildi.

'BELİRLENEN LOGO RESMİ YAZIŞMALARDA 2019 YILI BOYUNCA KULLANILACAK'

Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili bakanlıklarca karşılanacağının aktarıldığı genelgede şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara illerinde yapılacak etkinlikler için bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk, hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecektir. Yıl boyunca bu kapsamda gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100. Yıl Kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak kullanılacak, belirlenen 100. Yıl Logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazışmalarda 2019 yılı boyunca kullanılacaktır. 100. Yıl Kutlamaları kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim."

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