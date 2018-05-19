Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast ihbarı! Hükümetten ilk açıklama

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu” ihbarı geldi.



Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine “Önümüzdeki dönemde Balkanlar'a gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” yönünde bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.



Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.



BEKİR BOZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da konuyla ilgili şu mesajları paylaştı:

1) Recep Tayyip Erdoğan;

-Türkiye Cumhurbaşkanıdır,

-Türk milletinin lideridir,

- milletin adamıdır,

- adaletin bekçisidir,

-mazlumların cesur ve gür sesidir,

-her daim hakkı tutup kaldırandır,

-milletine, bayrağına, vatanına ve devletine sevdalıdır,

-Allah’a ve Resulü’ne aşıktır.

2) Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz. Suikast ihbarları her daim olan ihbarlardır.

3) Recep Tayyip Erdoğan, imanlı, salih bir mü’mindir. Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır. Cumhurbaşkanımız bugünlere, nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi bundan sonra da aynı inançla devam edecektir.

4) Cumhurbaşkanımıza suikast ihbarları, yeni değil, sürekli vardır. Baskı,tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak, davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir R.Tayyip Erdoğan.Bunca yaşanmışlığa rağmen, bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır.

5) Allah’ın yardımı, himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin, ümmeti Muhammed’in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir. Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır.

6) Ya Rabbi! İslam ve Türkiye düşmanlarının şerrinden cumhurbaşkanımızı sen koru. Ya Rabbi, sen tuzak kuranların en hayırlısısın, bütün tuzakları kuranların başına geçir. Ya Rabbi, milletimizin,ümmeti Muhammed’in ve mazlumların lideri ve umudu cumhurbaşkanımızın muhafızı sen ol.

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