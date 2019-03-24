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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sefer TALAY/DHA
24.03.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni kılıcı hediye etti

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde makine ve yedek parça üretimi yapan Muammer Tural, 2 yıl önce hazırladığı 'Kanuni kılıcı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tekirdağ'daki mitingde hediye etti. Tural, Erdoğan için zeytin ağacından masa yapımına başladı.

Burhaniye'de yaşayan 2 çocuk babası Muammer Tural, makine ve yedek parça ürettiği Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde Osmanlı kılıçları, teber ve topuz da yapıyor. Araştırmalarının ardından 9 yıl önce üretime başlayan Tural, devlet yetkilileri ve iş insanları için onlarca kılıç üretti. Kanuni Sultan Süleyman'ın savaş meydanlarında kullandığı kılıcın benzerini üretip patentini alan Muammer Tural, son eseri 'Kanuni kılıcı'nı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladı. Tural, 2 yıl önce yaptığı kılıcı Tekirdağ mitinginde Erdoğan'a teslim etti.

İşinde iddialı olduğunu belirten Muammer Tural, "2010 yılından beri kılıç, topuz ve teber imalatı yapıyorum. Toplum olarak ecdadımızın kullandığı savaş aletlerini bilmiyoruz, tanımıyoruz. Daha doğrusu tarihimizi yeteri kadar bilmiyoruz. Çin kılıçları, Japon kılıçları çarşıda pazarda satılıyor. Biraz araştırma yaparak, bunun imalatına karar verdim. Bugüne kadar devlet yetkilileriyle önemli iş adamları için tarihi savaş aletleri ürettim. İki yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığım altın kaplama 'Kanuni kılıcı'nı da 16 Mart'taki Tekirdağ mitinginde takdim ettim. Çok memnun oldu. Bu arada yazdığım bir mektubu da Sayın Erdoğan'a verdim. Mektupta, ürettiğim ürünlerle yurt dışı fuarlara katılmak istediğimi ve bu konuda yardımcı olmasını istedim. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan için zeytin ağacından özel bir masa hazırlamaya başladım. Çok özel bir masa olacak. Onu da Ankara'ya göndereceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Kanuni kılıcı hediye etti


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